Marticella critica la manca de planificació i polítiques errònies en la crisi de l’habitatge

El president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Jordi Marticella, ha comparegut aquest dimecres a la tarda davant la Comissió d’estudi per un creixement urbanístic sostenible, on ha assenyalat que la pressió migratòria és un dels factors principals que expliquen l’increment dels preus del lloguer al país. Marticella ha afirmat que l’oferta immobiliària no ha crescut al ritme de la demanda, la qual cosa provoca que els preus es mantinguin alts. “Si la demanda continua i l’oferta no augmenta, pugen els preus. És una qüestió matemàtica: dos i dos són quatre”, ha declarat.

El president ha advertit que les mesures impulsades pel Govern per posar habitatges al mercat, com els pisos destinats a persones amb dificultats econòmiques, no tindran un efecte significatiu en l’oferta general. Segons ha explicat, aquests pisos estan dirigits a col·lectius molt concrets, i no cobreixen les necessitats d’altres segments de la població, com les parelles que es separen, els joves que s’estableixen al país o els immigrants que arriben recentment a Andorra. “Tot el que no encaixi en les previsions del Govern continuarà trobant preus alts”, ha assegurat.

Sobre la possibilitat de fomentar habitatges de compra, Marticella ha explicat que cal tenir en compte les particularitats del mercat andorrà. “Aquí tenim només tres bancs, i si busques una hipoteca només tens tres opcions. Les garanties són clares, però els índexs no poden ser uniformes, i els preus millor deixar-los al criteri del propietari“, ha afirmat. A més, ha defensat que el problema principal no són els inquilins que ja tenen pis, sinó aquells que en busquen un actualment. “Molts dels nostres inquilins estan pagant preus per sota del que fixa el Govern, però el problema són els que estan buscant avui dia pis”.

Marticella ha advertit que el mercat de lloguer “es troba en una situació límit”, ja que “l’oferta del pis en lloguer no arriba a aguantar dies o hores”. Segons ell, les dificultats en el mercat immobiliari han tingut un impacte directe a la ciutadania i ha qualificat la situació d’”inacceptable”. En aquest sentit, ha destacat que “el problema de l’habitatge és un efecte de moltes decisions errònies” i ha criticat que “les polítiques han estat insuficients, i algunes han empitjorat la situació”. Segons el president, els més afectats per aquesta crisi són els joves, les famílies amb ingressos baixos i els immigrants: “Si volem ser com Singapur, hem de construir més i tenir més gent. Tot passa per definir quin país volem i on som”.

Pel que fa al control migratori, ha alertat que l’augment de població sense una planificació adequada afecta el mercat de l’habitatge: “Si tenim en compte les dades que tenim i les analitzem, i veiem tota la quantitat de gent que ha entrat, hi ha alguna cosa que no lliga. On són aquestes persones?”. En aquesta línia, Marticella ha defensat la necessitat de millorar les eines de control i d’anàlisi de dades en el sector immobiliari. “Sembla que a aquest país doni urticària a les dades. Estan sortint unes dades, però hem de treballar en una eina que ajudi”, ha conclòs. També ha destacat la necessitat d’implementar reformes estructurals, com fomentar la construcció destinada al lloguer, reformar la llei d’urbanisme, augmentar la seguretat jurídica dels propietaris i establir controls sobre els residents per evitar desequilibris al mercat. “És imprescindible evitar mesures que puguin ser contraproduents i garantir l’èxit de les polítiques que afavoreixin l’accés a l’habitatge“, ha remarcat.



Qüestionat pel futur del mercat de lloguers, Marticella ha descartat que el 2027 suposi una gran crisi al sector: “Al 2027 no hi haurà un cataclisme. Que pugui haver-hi situacions puntuals que vagin en aquesta línia, pot ser, però no serà generalitzat”. També ha volgut desmentir que l’especulació vingui principalment dels propietaris de béns immobles i ha subratllat que aquests “busquen una rendibilitat legítima” i desitgen “una bona relació entre propietaris i llogaters per mantenir el sistema”. “Les pròrrogues forçoses estan beneficiant a aquells llogaters que no es porten bé. Govern el que no pot fer és avalar a una persona que no ho pot fer, perquè són diners de tots“, ha continuat.

Finalment, i sobre el futur urbanístic del país, Marticella ha insistit que el model de creixement d’Andorra ha de ser un projecte col·lectiu que impliqui tots els sectors, des de les associacions fins als polítics i la ciutadania en general. “No és una qüestió d’un sector en concret. Definir com veiem Andorra d’aquí a 10, 15 o 20 anys és una feina de tot el país”, ha conclòs, subratllant, un cop més, que “hem de construir depenent del país que volem ser, però primer hem de tenir clar quin tipus de país volem”.