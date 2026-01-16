Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment de la trobada. | Consell General
El Periòdic d'Andorra
Impacte i valoració de les lleis

La Xarxa de Dones Parlamentàries i l’ADA constaten avenços en igualtat tot i que encara no s’ha assolit plenament

També s’ha comentat la voluntat d’establir col·laboracions i sinergies que permetin major visibilitat de les seves accions i activitats

El comitè executiu de la Xarxa de Dones Parlamentàries ha mantingut, aquest dijous al vespre, una reunió amb representants de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA). En concret, han assistit a la trobada en representació de la Junta de l’ADA, Elvira Geli, presidenta, acompanyada d’Íngrid Gómez-Landero i Alba Cervós. Per part de la Xarxa de Dones Parlamentàries, han pres part la subsíndica general i presidenta del comitè executiu, Sandra Codina, la vicepresidenta i consellera general, Maria Àngels Aché, la secretària de la Xarxa de Dones Parlamentàries, Sílvia Bonet, i la vocal Mariona González.

Al llarg de la reunió s’ha tractat l’impacte que ha tingut l’aplicació de les lleis d’igualtat aprovades en les darreres dues dècades. Des de l’ADA s’ha indicat que la valoració és positiva i que la societat ha evolucionat cap a una situació més igualitària, però que cal continuar treballant per acabar d’assolir la plena igualtat entre homes i dones.

Des de l’ADA s’ha indicat que la valoració és positiva i que la societat ha evolucionat cap a una situació més igualitària, però que cal continuar treballant per acabar d’assolir la plena igualtat entre homes i dones

També s’ha comentat la voluntat d’establir col·laboracions i sinergies amb altres associacions, que permeti major visibilitat de les seves accions i activitats. A més, han demanat que es tingui en compte al teixit associatiu a l’hora de tramitar la revisió dels textos legislatius actuals o quan s’impulsin noves lleis en l’àmbit de la igualtat i dels drets de les dones. Per acabar, també s’ha conversat entorn de la possibilitat que l’ADA pugui formar part deL Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Envers la Dona (CEDAW).

Comparteix
Notícies relacionades
El grup socialdemòcrata es reuneix amb Espot i es compromet a reobrir el debat sobre l’avortament i l’eutanàsia
L’Ossa d’Ordino revela les mancances legals en la protecció del patrimoni cultural davant usos comercials
El PS alerta d’un augment sostingut de casos a l’UCA i denuncien la manca de reforç en recursos humans

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
El grup socialdemòcrata es reuneix amb Espot i es compromet a reobrir el debat sobre l’avortament i l’eutanàsia
  • Política
L’Ossa d’Ordino revela les mancances legals en la protecció del patrimoni cultural davant usos comercials
  • Política
El PS alerta d’un augment sostingut de casos a l’UCA i denuncien la manca de reforç en recursos humans
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu