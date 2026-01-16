La Xarxa de Dones Parlamentàries i l’ADA constaten avenços en igualtat tot i que encara no s’ha assolit plenament

El comitè executiu de la Xarxa de Dones Parlamentàries ha mantingut, aquest dijous al vespre, una reunió amb representants de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA). En concret, han assistit a la trobada en representació de la Junta de l’ADA, Elvira Geli, presidenta, acompanyada d’Íngrid Gómez-Landero i Alba Cervós. Per part de la Xarxa de Dones Parlamentàries, han pres part la subsíndica general i presidenta del comitè executiu, Sandra Codina, la vicepresidenta i consellera general, Maria Àngels Aché, la secretària de la Xarxa de Dones Parlamentàries, Sílvia Bonet, i la vocal Mariona González.
Al llarg de la reunió s’ha tractat l’impacte que ha tingut l’aplicació de les lleis d’igualtat aprovades en les darreres dues dècades. Des de l’ADA s’ha indicat que la valoració és positiva i que la societat ha evolucionat cap a una situació més igualitària, però que cal continuar treballant per acabar d’assolir la plena igualtat entre homes i dones.
També s’ha comentat la voluntat d’establir col·laboracions i sinergies amb altres associacions, que permeti major visibilitat de les seves accions i activitats. A més, han demanat que es tingui en compte al teixit associatiu a l’hora de tramitar la revisió dels textos legislatius actuals o quan s’impulsin noves lleis en l’àmbit de la igualtat i dels drets de les dones. Per acabar, també s’ha conversat entorn de la possibilitat que l’ADA pugui formar part deL Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Envers la Dona (CEDAW).