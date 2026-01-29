La reforma per agilitzar la justícia entrarà a tràmit abans de l’estiu i “donarà eines per prendre decisions”

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha avançat que el Govern ha previst entrar a tràmit parlamentari el Codi Penal “d’aquí un mes o així” i que el Codi de Procediment Penal, juntament amb la llei que incorporarà mesures per agilitzar la justícia, s’haurien de presentar com a màxim al mes de juny. Així, ha explicat que l’Executiu ha continuat treballant en paral·lel amb el Consell Superior de la Justícia i que “la propera setmana es pot fer una reunió tècnica per tenir els aclariments i acabar de tancar les mesures que s’implementaran a la futura llei”. Segons ha detallat, el text recull propostes que incideixen sobretot en les normes de funcionament i d’organització dels tribunals amb l’objectiu d’agilitzar l’acció judicial.
La ministra ha recordat que aquesta línia de treball s’ha fonamentat en actuacions prèvies, com el pla de xoc orientat a reforçar els recursos humans i a modificar normes internes, així com la implantació de l’expedient electrònic de l’administració de la justícia. Pel que fa a la creació d’unitats de policia judicial, Molné ha apuntat que es tracta d’una demanda recurrent que s’ha analitzat amb prudència. “És una demanda que estem analitzant a nivell de recursos humans”, ha dit, tot precisant que l’augment de la plantilla policial és en curs, però que la mesura també requereix espais i una planificació que impedeix una aplicació immediata.
Un altre dels punts centrals de la reforma és la delimitació de competències entre el Consell Superior de la Justícia i l’Administració. La ministra ha explicat que la proposta preveu que l’òrgan judicial gestioni directament els magistrats, batlles i fiscals, així com els mitjans vinculats a la judicatura, mentre que el personal de suport i els recursos associats es gestionin des del Govern. Així, i en relació amb les peticions del Ministeri Fiscal sobre les limitacions a la carrera professional, Molné ha defensat la necessitat d’evitar un increment d’incompatibilitats sense perjudicar les trajectòries professionals, subratllant que la futura llei ha de trobar “un equilibri” que permeti regular aquestes situacions sense “capar la carrera judicial”.
En aquesta mateixa línia, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha valorat positivament els terminis anunciats pel Govern i ha assegurat que “la gran majoria” de les demandes formulades per l’òrgan judicial s’han previst incorporar a la futura llei que hauria d’entrar a tràmit parlamentari abans del juny, a banda de la modificació del Codi Penal. Rossell ha qualificat l’anunci de “molt bones notícies” i ha celebrat que les propostes presentades pel Consell hagin estat estudiades per l’Executiu, un fet que ha considerat “la manera de procedir”.
Així, Rossell ha reconegut que la justícia continua sent percebuda com a lenta en alguns procediments de llarga durada, però ha contextualitzat aquesta situació recordant que es tracta d’una institució relativament jove. Segons ha explicat, durant els darrers anys s’han acumulat mancances estructurals que no es poden corregir de manera immediata, tot i que ha defensat que en els dos anys del mandat actual s’ha treballat amb un projecte clar i amb decisions orientades a revertir aquesta inèrcia. En aquest sentit, ha afirmat que el sistema es troba ara en una fase en què cal “resistència amb disciplina” per veure materialitzats els canvis anunciats.
Tanmateix, el president del Consell Superior de la Justícia ha admès que els problemes existeixen, però ha sostingut que una millor clarificació de recursos i competències ha de permetre que, amb el temps, l’organització judicial funcioni de manera més eficient. “Sense tenir aquestes eines és pràcticament impossible”, ha advertit, tot afegint que la iniciativa legislativa no solucionarà totes les disfuncions d’un dia per l’altre, però sí que “donarà eines perquè es puguin prendre decisions” i abordar moltes de les dificultats actuals.
Qüestionat sobre si aquests canvis permetran deixar enrere els colls d’ampolla estructurals en els propers anys, Rossell ha evitat fer pronòstics concrets, però ha assegurat que, si el sistema s’organitza bé i es prenen les decisions adequades, “hi ha més possibilitats que sigui que no” que es reprodueixin les situacions actuals. En aquesta línia, també ha volgut desvincular aquestes reflexions de qualsevol crítica personal o institucional al passat, subratllant que el seu paper és assumir la responsabilitat present i “mirar de tirar-ho endavant” des d’una perspectiva estrictament institucional.