La reforma de l’edifici administratiu, amb un cost d’1,8 milions, permetrà millorar l’eficiència energètica

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat aquest dimecres de l’estat de les obres de reforma de l’edifici administratiu del Govern, un projecte que té per objectiu “reduir el consum energètic, millorar la seguretat i actualitzar les instal·lacions” d’un immoble amb gairebé quaranta anys d’antiguitat perquè s’adapti a la normativa tècnica vigent dels darrers anys.
“Un edifici que té 40 anys és complicat alinear-lo completament a la reforma energètica, però anem amb la via adequada” – Guillem Casal
La reforma, adjudicada per un import d’1,8 milions d’euros i amb un termini d’execució de dotze mesos, preveu actuacions a la façana, la planta baixa i la primera planta, així com un embelliment dels accessos i el condicionament de diferents espais de l’edifici. Pel que fa a l’impacte energètic, Casal ha recordat que “els equipaments són de fa 40 anys i només canviant-los ja és un estalvi important”, matisant, però, que “un edifici que té 40 anys és complicat alinear-lo completament a la reforma energètica, però anem amb la via adequada”.
Trasllat de l’Arxiu Nacional a l’antiga seu del Ministeri de Cultura
Per altra banda, el Govern ha adjudicat per 191.947 euros els treballs que permetran traslladar l’Arxiu Nacional a l’antiga seu del Ministeri de Cultura, a l’Hotel Rosaleda d’Encamp, en una actuació amb una durada prevista de cinc mesos. L’edifici annex, que fins ara acollia el Centre de Català es reformarà per culminar el procés d’unificació de tots els departaments i àrees del ministeri en un únic espai.