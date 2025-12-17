La recompra anticipada de bons redueix el deute públic i genera un estalvi global de 3,2 milions d’euros

El Govern ha dut a terme una operació de recompra parcial de deute públic que ha permès reduir l’endeutament de l’Estat i generar un estalvi global estimat d’uns 3,2 milions d’euros. L’anunci l’ha fet el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
L’actuació s’ha concretat en l’adquisició anticipada de bons per un import nominal de 16,4 milions d’euros, amb venciment fixat el 6 de maig del 2031. Segons ha detallat Casal, el Govern ha abonat 14,94 milions d’euros, una xifra inferior al valor nominal. El ministre ha explicat que “hem pagat menys per una qüestió tècnica de pràctica financera”, ja que la compra s’ha fet abans del venciment i en un context de tipus d’interès més elevats que en el moment de l’emissió, fet que ha reduït el preu dels bons.
Des del vessant pressupostari, la mesura comporta una disminució del cost dels interessos associats a aquest deute. En concret, l’operació permet un estalvi anual aproximat de 326.000 euros fins al 2031, que suma prop d’1,6 milions d’euros. A aquest import s’hi afegeix un estalvi brut addicional d’uns 1,6 milions d’euros derivat de la recompra per sota del valor nominal. Amb aquesta operació, segons ha incidit el ministre portaveu “l’Estat s’ha estalviat al voltant de 3,2 milions d’euros”, que ha precisat que s’ha finançat amb l’excés de tresoreria de l’exercici pressupostari del 2025.
El portaveu ha subratllat que el deute adquirit deixa de constar com a passiu als comptes públics, fet que reforça la posició financera de l’Administració i “contribueix a la millora dels indicadors d’endeutament”. L’objectiu d’aquestes operacions es aconseguir que el deute públic baixi del 30% amb un any i mig d’antelació respecte al calendari inicialment previst.
Casal ha remarcat que es tracta de la primera operació de recompra de deute sobirà realitzada pel ministeri de Finances en l’exercici de les seves funcions de tresoreria durant aquesta legislatura. En aquest sentit, ha apuntat que no es descarta repetir una operació similar durant l’any vinent, sempre que es donin les condicions adequades i hi hagi prou liquiditat. “Fer una operació de deute no és senzill”, ha conclòs, recordant que els processos associats busquen garantir que l’actuació sigui avantatjosa respecte a la situació financera existent.