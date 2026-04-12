La recepta electrònica per modernitzar el sistema de prescripció iniciarà la prova pilot en els pròxims deu dies

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat que la prova pilot de la nova recepta electrònica podria començar “en els pròxims deu dies”, en el marc dels treballs per modernitzar el sistema de prescripció mèdica. Segons ha explicat Mas en una entrevista a l’ANA, el Govern està ultimant una nova versió del sistema de prescripció electrònica, amb l’objectiu de testar-ne el funcionament en un entorn real abans de desplegar-lo de manera generalitzada entre tots els professionals sanitaris. Aquesta fase pilot permetrà detectar possibles millores i ajustar el sistema abans de la seva implementació definitiva després d’estiu.
Mas ha subratllat que la recepta electrònica representa “un salt qualitatiu” respecte al model actual. No es tracta simplement de disposar de la recepta en un dispositiu mòbil, sinó d’integrar tota la informació de prescripció dins de la història clínica del pacient. Això permetrà que tots els professionals sanitaris, siguin tècnics de farmàcia, infermers o metges, puguin consultar quins medicaments té pautats un pacient, evitant duplicitats o errors en la medicació.
En aquest sentit, la ministra ha destacat que el nou sistema tindrà un impacte directe en “la seguretat del pacient”, ja que facilitarà la coordinació entre especialistes. Per exemple, evitarà que diferents metges prescriguin medicaments similars sense conèixer el tractament global del pacient.
A més, la recepta electrònica estarà connectada amb les farmàcies, que podran verificar si una medicació ja ha estat dispensada, si la prescripció continua vigent o si ha caducat. Aquest nivell d’integració també “contribuirà a millorar l’eficiència del sistema sanitari”.
Tanmateix, Mas ha reconegut la complexitat del projecte, ja que requereix que tots els sistemes implicats —des de la prescripció mèdica fins a la dispensació farmacèutica— estiguin perfectament coordinats. “Han de ser sistemes molt àgils, fiables i segurs”, ha remarcat. I el “gran repte” ha estat desenvolupar una recepta electrònica pròpia, de país, amb la introducció al voltant de 30.000 medicaments, dels quals prop de 10.000 són espanyols i al voltant de 17.000 francesos. La ministra de Salut ha defensat que el desenvolupament de la nova recepta electrònica s’ha fet íntegrament dins de la història clínica pròpia, una decisió estratègica que, segons ha explicat, respon a criteris d’integració i eficiència.
En aquest sentit, la ministra ha subratllat que Andorra disposa d’un catàleg farmacèutic “molt, molt ampli”. “Un catàleg d’aquestes característiques es poc habitual en el nostre entorn”, ha afirmat.
Mas ha detallat que, tot i que s’havia valorat la possibilitat d’adquirir un sistema extern —com ara paquets utilitzats en altres territoris—, finalment es va optar per crear una solució pròpia aprofitant un mòdul ja existent. La configuració de la recepta electrònica implica gestionar una gran quantitat de variables: des del format dels medicaments fins a les pautes de dosificació, les possibles interaccions o la durada dels tractaments.
Amb aquest model propi, el Govern busca garantir més adaptació a les particularitats del sistema sanitari del Principat, tot i assumir el repte tècnic que suposa desenvolupar una eina pròpia.