La Policia espanyola commemora 200 anys de servei a la frontera amb Andorra

El director general de la policia espanyola, Francisco Pardo Piqueras, ha visitat aquest dimarts al matí la frontera entre Espanya i Andorra en el marc d’un acte de commemoració del bicentenari de la policia nacional. Durant la seva estada, s’ha reunit amb els agents que treballen en aquest lloc fronterer. Posteriorment, ha anat a la unitat de Documentació de la Policia Nacional de la Seu d’Urgell per presidir un acte de celebració dels 200 anys de la creació del cos. En aquest acte, ha descobert una placa commemorativa i ha agraït la feina dels 35 agents destinats en aquesta unitat.

Pardo Piqueras ha destacat que el 1824 la policia ja realitzava funcions de documentació a la Seu d’Urgell, com ara l’expedició de passaports i cèdules d’identitat, la creació de censos de població, l’expedició de visats, la ratificació de passaports de militars, l’emissió de cartes de seguretat per als inscrits al padró i estrangers residents, i la concessió de llicències per a l’ús d’armes, la venda ambulant, la caça i la pesca.

En la seva intervenció, ha explicat que la unitat de documentació realitza una gestió significativa en la producció de documents. Ha detallat que l’any passat es van expedir més de 8.000 documents nacionals d’identitat, 2.750 passaports i més de 1.800 targetes d’identitat per a estrangers.

Aquesta tarda està prevista la celebració d’una taula rodona titulada ‘200 anys de la policia nacional a la Seu d’Urgell i a la frontera amb el Principat d’Andorra’. En aquesta trobada es parlarà sobre la presència històrica de la policia nacional a la zona, les relacions amb Andorra i la documentació emprada pels espanyols i andorrans per travessar la frontera al llarg de diferents èpoques. L’acte serà clausurat pel director general de la policia.