La minoria de la Massana critica anys de negatives del comú per augmentar la cessió de terreny que ara sí s’ha aprovat

El líder de la minoria al comú de la Massana, Guillem Forné, ha assenyalat que la modificació que permet augmentar la cessió obligatòria de parcel·les del 5% al 15% havia estat “un dels cavalls de batalla de la seva agrupació”, inclosa en el programa electoral, i davant la qual la resposta dels membres de la majoria sempre havia estat negativa. D’igual manera, el conseller de la minoria ha subratllat que aquesta negativa constant no l’ha “entès mai” i que “quan vam treballar a la Comissió d’Urbanisme i ens van passar la proposta, vaig pensar: gràcies, perquè això fa molts anys que ho reclamava”.
Tot va començar quan el passat mes de desembre el comú de la Massana va aprovar de manera provisional l’augment del percentatge de cessió urbanística obligatòria fins al 15%. La cònsol major de la parròquia, Eva Sansa, va justificar en aquell moment la decisió tot al·legant unes necessitats creixents d’equipaments, d’espais lliures i infraestructures a la parròquia.
Tal com ha declarat Forné a l’ANA, la justificació per part del comú sempre “era la mateixa”: que només es podia incrementar la cessió amb una reforma integral del POUP. “Doncs ara resulta que sí que es podia canviar. Al desembre ho van passar, ho han modificat i ara ja està vigent, i aquí no ha passat res”, ha detallat. “M’ha sobtat perquè, clar, portem 4-5 anys reclamant-ho amb una negativa de membres del comú d’ara, que ja hi eren abans, dient-nos a la cara que no, que això està prohibit, que només es pot fer amb una modificació del POUP, i ara resulta que amb una aprovació d’una nova ordinació es podia fer tranquil·lament”, ha explicat.
En aquest sentit, Forné ha explicat que, “en part, tot el tema del trencament” durant l’anterior legislatura va ser per aquest tema, perquè “ja teníem símptomes d’alarma des de la pandèmia”. Així doncs, el conseller de la minoria ha argumentat que, si s’hagués pogut aplicar aquest increment del 5% al 15% en urbanitzacions anteriors, el comú hauria disposat de molt més terreny “tant per a equipaments com per a servir el Govern amb l’habitatge públic”.
Com a exemple, ha citat projectes com la potencial “macrourbanització que es volia fer a Arinsal”, on “l’únic que s’hauria obtingut amb el 5% seria el terreny on actualment se situa la base del telecadira d’Arinsal”, mentre que amb un 15% s’haurien pogut crear equipaments com places o aparcaments verticals.
Segons el dirigent de la minoria, el fet que ara s’hagi implantat aquesta modificació “sense que hagi passat res extraordinari” el porta a reflexionar sobre el temps perdut i les conseqüències que això ha tingut per a la planificació urbanística de la parròquia.