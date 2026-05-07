La cambra aprova per unanimitat la reforma del Registre Civil per substituir el model actual per un sistema digital

El Consell General ha donat llum verda aquest dijous, amb el suport unànime de tots els grups parlamentaris, a la nova Proposició de llei del Registre Civil, una reforma que actualitza el model vigent des de fa gairebé trenta anys i que aposta per la digitalització dels tràmits i procediments. La nova normativa transforma el funcionament del registre amb la creació d’un sistema de foli personal, el qual concentrarà en un únic expedient tota la informació vinculada a cada ciutadà. El text també preveu la implantació progressiva d’un registre electrònic i adapta el servei a l’administració digital. A més, es manté el caràcter públic del registre, però es limitarà l’accés a determinades dades a aquelles persones que acreditin un interès legítim.
Els grups parlamentaris han coincidit a defensar la necessitat d’actualitzar una eina que, segons han remarcat, havia quedat desfasada. La consellera de Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha posat l’accent en la importància del registre civil com a garantia de seguretat jurídica. Segons ha explicat, la reforma permet passar “d’un sistema en llibrets a un sistema electrònic basat en l’evolució de les persones”. Tot i donar suport al text, ha insistit en la necessitat de reforçar la confidencialitat i la traçabilitat de l’accés a les dades.
Des del grup Socialdemòcrata, Susanna Vela ha destacat que el text introdueix “moltes millores” i suposa “un nou model” per al Registre Civil. La consellera també ha valorat positivament les modificacions tècniques incorporades durant el treball en comissió, especialment les relacionades amb la preservació de la documentació digital i la interoperabilitat entre registres. Igualment, ha remarcat que la llei contempla un període transitori de deu anys per facilitar el desplegament progressiu del nou sistema electrònic.
El conseller d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha afirmat que “no podíem continuar gestionant amb mecanismes del segle passat” i ha assegurat que la reforma va “en la bona direcció”. En la seva intervenció, ha defensat que la digitalització “no és posar ordinadors, sinó fer la vida més senzilla”, i ha reivindicat una administració amb “menys paperassa i més automatització”.
Per la seva banda, des de Demòcrates, Maria Martisella ha defensat que la reforma té com a objectiu “agilitzar els tràmits” i “millorar el dia a dia de la nostra ciutadania”. Martisella també ha celebrat el consens assolit al voltant d’un text que, segons ha apuntat, adapta el registre civil “als nous marcs jurídics i a l’evolució social i familiar de la societat actual”. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha valorat el suport de tots els grups i ha assegurat que el text final “és encara millor que el que va entrar a tràmit parlamentari inicialment” gràcies a les aportacions tècniques incorporades durant la tramitació parlamentària.