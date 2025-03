Els grups acorden fer constar el sentit del vot en els informes de les comissions per reforçar la transparència

La Junta de Presidents, reunida aquest dimarts a la tarda, ha acordat que a partir d’ara els informes de les comissions legislatives inclouran el sentit del vot de cada grup parlamentari i del conseller no adscrit en cadascuna de les esmenes presentades als textos legislatius. Segons la subsíndica general, Sandra Codina, aquesta mesura permetrà aportar “una major transparència al treball parlamentari, deixant constància de quin ha estat el posicionament dels grups durant el treball en comissió”.

D’altra banda, la Junta ha decidit modificar l’horari de les sessions del Consell General, les quals, a partir del 24 d’abril, se celebraran al matí, a les 09.30 hores. Tal com ha explicat Codina, el canvi respon a qüestions de conciliació familiar i a motius organitzatius, ja que “els serveis de Casa de la Vall ja no estan disponibles a partir de les cinc de la tarda”, fet que podria generar dificultats logístiques en cas de necessitar suport administratiu. Aquest canvi ha comptat amb el consens de tots els grups parlamentaris.

Pel que fa al calendari de sessions, la pròxima sessió del Consell General tindrà lloc aquest dijous, 6 de març, a les 09.00 hores. L’ordre del dia inclou, entre altres punts, l’examen i votació de la proposta d’acord per a la creació de la Xarxa de dones parlamentàries del Consell General i l’aprovació de les bases reguladores, així com el debat i votació del Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, més conegut com Llei Òmnibus. La voluntat de la Junta és que aquesta sessió pugui finalitzar el mateix dia, tot i que s’allargui fins a última hora.