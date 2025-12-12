La FPNSM rep la visita i els regals de Nadal del Govern a l’espera de definir els darrers serrells del nou conveni

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha viscut aquest dijous una visita especial. El cap de Govern, Xavier Espot, i diversos ministres han recorregut les instal·lacions per compartir una estona amb els usuaris i conèixer de prop la seva activitat diària. Acompanyats de la directora de la FPNSM, Celine Mandicó, el grup ha visitat diverses aules i en una d’elles els han rebut amb peces de decoració de Nadal. La visita ha finalitzat a la piscina, espai protagonista dels regals de Nadal d’enguany: una bicicleta i un trampolí per utilitzar dins de l’aigua.
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha aprofitat la visita per reconèixer “la gran feina” de la Fundació i la relació fluida que manté amb l’Administració. Segons ha explicat, els diferents programes socioeducatius, sociolaborals i sociosanitaris que s’hi desenvolupen “donen un servei essencial a les persones amb discapacitat” i reben suport transversal dels ministeris. Marín ha destacat també la feina feta per adaptar-se a les recomanacions del Conveni de Nova York i ha recordat que fa pocs dies es va inaugurar un nou centre de dia “pensat perquè s’hi trobin com a casa, amb espais i materials adaptats al seu dia a dia”.
Pel que fa al regal de Nadal, la ministra ha explicat que els professionals havien identificat la necessitat de reforçar les activitats aquàtiques. D’aquí que aquest any la tria hagi estat “una bicicleta estàtica aquàtica i un trampolí”, materials que, segons ha dit, ajudaran els usuaris a millorar la condició física i l’equilibri, i que han estat rebuts “amb moltes ganes de posar-los en marxa”.
Seguidament, la directora de la Fundació, Celine Mandicó, ha celebrat el regal i ha explicat que “més que cobrir una mancança, és un element que s’afegeix al que ja tenim i que dona noves possibilitats de treball dins l’aigua”. En aquest sentit, ha remarcat que l’activitat aquàtica és una de les peces importants dels programes de la casa perquè permet treballar la mobilitat “amb molt poc impacte”.
Pel que fa a les dades del centre, Mandicó ha situat en 670 les persones ateses actualment i ha explicat que l’equip està format per prop de 400 professionals de diferents disciplines. Tot i que el sector ha tingut etapes complicades per captar personal especialitzat, ha explicat que la situació “és ara més estable que fa uns anys”, si bé hi ha perfils que continuen requerint un temps d’espera més llarg.
El nou conveni podria estar signat abans del juny a manca d’alguns serrells
Tant la directora com la ministra han coincidit que el nou conveni entre Govern i Fundació està encarat, però encara necessita temps. Mandicó ha explicat que la pròrroga recent “no respon a discrepàncies, sinó al ritme natural d’un treball conjunt”, ja que cal encaixar aspectes tècnics i de finançament perquè el document final sigui sòlid.
Marín, per la seva banda, ha recordat que la pròrroga allarga l’actual conveni fins al juny del 2026, tot i que “si es pot signar abans, millor”. Així, ha explicat que s’hi treballa des dels ministeris d’Educació, Afers Socials i Treball, conjuntament amb la Fundació, i que alguns programes com Progrés o Íntegra formen part del seu contingut. “És qüestió d’acabar de tancar serrells, no hi ha cap dificultat especial”, ha dit.
Les parròquies centrals, en conversacions per acollir punts de venda de l’ONCE
En referència al conveni amb l’ONCE, la titular d’Afers Socials ha detallat que, des del seu ministeri, la feina ja està força avançada, assegurant que la comissió corresponent ja està creada i que els treballs van començar fa mesos. Segons ha detallat, en aquests moments queda per tancar sobretot la part més econòmica i administrativa, vinculada a qüestions de finances i a la instal·lació de les casetes de venda.
Així, la ministra s’ha mostrat confiada que aquesta part es pugui resoldre aviat i poder quedar tancat en els pròxims mesos. També ha apuntat que inicialment s’ha parlat de començar amb punts de venda a les parròquies d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, tot i que ha remarcat que encara no es pot confirmar el nombre definitiu ni si en el futur s’estendrà a altres parròquies.