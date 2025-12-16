La desintervenció de les pròrrogues dels lloguers s’aplicarà progressivament a partir de l’1 de gener del 2027

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en el marc de la tradicional Trobada de Nadal, ha abordat l’estratègia de l’Executiu en relació amb la descongelació de les pròrrogues forçoses dels contractes de lloguer. Així, Marsol ha explicat que el Govern està treballant de manera continuada en aquesta qüestió i que la voluntat és aprovar el projecte “ben aviat”, tenint en compte que “les primeres pròrrogues, d’alguna manera, s’acaben l’1 de gener de l’any 2027”. En aquest sentit, ha recordat que sempre s’ha defensat la necessitat d’afrontar aquest procés amb antelació suficient perquè “tothom vegi per on aniran”.
Marsol ha avançat que el plantejament passa per començar a alliberar alguns habitatges i permetre increments dels lloguers, però “d’una manera molt quirúrgica i en funció del preu que estan pagant”. Així, ha indicat que “el que cobra menys podrà pujar una mica més”, tot advertint que es tracta d’un àmbit que encara no està tancat. “És un tema que no tenim tancat, no és que no vulguem donar informació, és que està evolucionant”, ha afirmat. Per aquest motiu, ha subratllat la voluntat de ser prudents abans de fer anuncis públics, ja que “qualsevol cosa que diem, si després canvia, genera unes expectatives que no poden ser”.
“L’interès general no és ni el de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, que parla d’increments del 30%, ni tampoc el del sindicat de llogaters, que voldrien que aquesta pròrroga s’eternitzés” – Xavier Espot
En el mateix torn de paraula, el cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut traslladar “un missatge de tranquil·litat a la ciutadania” i ha assegurat que l’Executiu tornarà a actuar “responent a l’interès general”. Espot ha precisat que aquest “no és ni l’interès de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, que parla legítimament d’increments del 30%, ni tampoc el del sindicat de llogaters, que voldrien que aquesta pròrroga s’eternitzés”. A més, ha advertit que mantenir un mercat completament intervingut de manera indefinida “no incrementarà mai l’oferta” i ha afegit que no és viable que l’oferta d’habitatge provingui “només i exclusivament de la creació de parc públic immobiliari de lloguer assequible”.
Segons ha detallat Espot, la desintervenció serà progressiva i es farà en funció dels anys d’antiguitat del contracte, començant pels contractes que fa més temps que es troben en situació de pròrroga forçosa. Altrament, ha afegit que aquest procés s’haurà de fer “de manera molt progressiva i molt paulatina” i amb increments de renda que “no seran absolutament exorbitants”, i que dependran del preu que s’estigui aplicant actualment. A tall d’exemple ‘random’, ha indicat que un habitatge que aplica un preu de sis euros el metre quadrat podria incrementar més que un que n’aplica deu, tot precisant que “no és que l’escalat vagi exactament per aquí” i que els detalls es concretaran més endavant.
Marsol ha indicat que el nombre d’anys addicionals variarà en funció de l’any de signatura del contracte i que aquest plantejament respon a la voluntat que “no quedi tot el mercat de cop” i que el procés sigui “progressiu”
El mandatari governamental també ha explicat que hi haurà mecanismes perquè, en els contractes que es vagin desintervenint, no existeixi un incentiu a canviar de propietari. En aquest sentit, ha indicat que, quan s’acabi una pròrroga forçosa, un canvi de propietari no permetrà aplicar increments superiors als que s’aplicarien en el marc d’un nou contracte dins del mateix programa. Pel que fa al calendari, ha avançat que el Govern intentarà tenir-ho definit abans de final del 2025, recordant que l’aplicació començarà l’1 de gener del 2027 i que hi haurà un any de marge perquè la ciutadania pugui “pair” i valorar alternatives com la inscripció al registre de pisos de lloguer assequible o l’accés al programa de compra del primer habitatge.
En una nova intervenció, Marsol ha assenyalat que, a l’hora de definir els increments, també es podria tenir en compte la ubicació dels habitatges, tot indicant que aquest és un dels punts que encara s’estan treballant i que existeixen diferents opcions sobre la taula. Sobre aquesta qüestió, Espot ha afegit que, tenint en compte que s’intervindran principalment els contractes més antics, molts dels lloguers ja estaven fixats amb diferències territorials. A més, ha defensat la necessitat de dissenyar un sistema “relativament senzill”, per evitar complexitats excessives tant per als llogaters com per als propietaris, molts dels quals “no són grans tenedors”, sinó persones amb un o pocs habitatges en lloguer, i que necessiten un sistema “de fàcil aplicació”.
Finalment, Marsol ha confirmat que la desintervenció no s’aplicarà de cop l’any 2027, sinó que hi haurà contractes prorrogats que continuaran sota pròrroga més enllà d’aquell any. Així, ha indicat que el nombre d’anys addicionals variarà en funció de l’any de signatura del contracte i ha subratllat que aquest plantejament respon a la voluntat que “no quedi tot el mercat de cop” i que el procés sigui “progressiu”.