La Coordinadora per l’Habitatge reclama a Gili una resposta clara pel cas d’assetjament immobiliari d’un conseller del Comú

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha fet una crida al Comú d’Escaldes-Engordany perquè es pronunciï sobre el cas d’assetjament immobiliari atribuït al conseller Marc Gonzàlez. L’entitat considera necessari que la cònsol major, Rosa Gili, així com els partits Concòrdia i PS, condemnin el comportament denunciat d’un dels seus membres. Segons ha informat la Coordinadora en un comunicat, el Sindicat d’Habitatge de Reus va alertar a inicis de tardor sobre les accions de Gonzàlez, qui hauria assetjat i amenaçat unes veïnes amb l’objectiu de desallotjar-les d’un habitatge que pretenia adquirir. En aquest procés, segons el relat dels col·lectius implicats, hauria advertit que podria recórrer a una empresa de desocupació.

Les accions de Gonzàlez, segons expliquen, formen part d’una estratègia especulativa que s’ha detectat en altres contextos, com ara Catalunya, on bancs, fons voltor i especuladors acumulen habitatges buits o desallotgen inquilins per revendre els immobles a preus més alts. En aquest cas concret, l’actuació del conseller hauria quedat àmpliament documentada en missatges i gravacions que mostren les seves amenaces, fet que, segons la Coordinadora, va facilitar que la pressió exercida pel Sindicat d’Habitatge de Reus fes que Gonzàlez es fes enrere en la seva intenció.

La Coordinadora ha destacat que no es pot tolerar que un càrrec públic recorri a tàctiques d’assetjament i ha remarcat la necessitat d’una resposta institucional clara. L’entitat recorda que la candidatura governant del Comú d’Escaldes va centrar la seva campanya en el dret a l’habitatge, un compromís que, segons el col·lectiu, exigeix accions contundents davant situacions com aquesta. A més, han denunciat que pràctiques similars són habituals també a Andorra, afectant especialment persones que compleixen regularment amb els seus pagaments de lloguer.