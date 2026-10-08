La capital retreu a Govern que «s’ha tirat pel recte» amb la llei d’habitatge i no descarta acudir al Constitucional

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, no ha tancat la porta a portar al Tribunal Constitucional la nova llei d’habitatge, després que la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, hagi qüestionat la constitucionalitat del text per una possible invasió de les competències comunals. Així, i en ser qüestionada per la posició de la capital davant la iniciativa legislativa, Losada ha assegurat que «dir ara si és constitucional o no, no ho sabem. Estem treballant perquè a nivell jurídic ens diguin si això té recorregut o no i, a partir d’aquí, decidirem què hem de fer». «Aquí, si em permeteu l’expressió, s’ha tirat pel recte», ha etzibat la mandatària, qui ha sigut especialment crítica amb el procediment seguit per l’Executiu a l’hora de presentar la normativa.
En aquest sentit, Losada ha explicat que, habitualment, els comuns i l’ens governamental treballen conjuntament les qüestions que afecten les dues administracions, considerant que, en aquesta ocasió, no s’ha donat de la mateixa manera: «Moltes altres coses, els comuns treballen plegats amb Govern i arribem a acords conjunts», ha exposat, incidint en la necessitat de coordinar les actuacions per evitar duplicitats. I és que, segons ha defensat, «treballar per l’habitatge està bé, però ho hem de fer d’una manera que sumem esforços i no que uns amb els altres dupliquem maneres de fer o dupliquem accions». Una discrepància que també es ‘trasllada’ als terminis, ja que, tot i que el comú va rebre el primer esborrany de la llei el 31 de juliol, per part de la ministra Conxita Marsol, no es va establir en cap moment una data límit per presentar les aportacions.
«Treballar per l’habitatge està bé, però ho hem de fer d’una manera que sumem esforços i no que uns amb els altres dupliquem maneres de fer o dupliquem accions» – Olalla Losada
Ara, els hi quedaria la possibilitat d’introduir esmenes durant la tramitació parlamentària, tot i que Losada lamenta que s’hagi d’arribar a aquest punt sense haver consensuat prèviament el contingut de la normativa. «La via d’esmena la tenim perquè la llei això permet i està molt bé, però almenys al Comú d’Andorra la Vella una manera que ens agrada treballar és treballar plegats i arribar a consensos abans de res d’arribar a fer esmenes», ha remarcat la cònsol, tot insistint que «ens podríem haver assegut en una taula i dir: pel Comú d’Andorra la Vella podem afegir això, per l’altre podem afegir l’altre, i treure la llei amb tothom d’acord. Hauria sigut més fàcil que ara haver de fer esmenes d’una llei que, si l’haguéssim treballat plegats, ho hauríem fet».
«Nosaltres el que tenim molt clar és que l’objectiu que el Govern vol assolir amb aquesta proposició el compartim totalment», ha reiterat Losada malgrat les crítiques, recordant que la corporació comunal ja participa en iniciatives conjuntes com l’edifici de Borda Nova. En aquest sentit, ha remarcat també que «l’habitatge és un problema de tothom i, per tant, ens hi sumem com a comú a treballar», alhora que ha defensat que la coordinació entre administracions ha de permetre ampliar l’abast de les actuacions. Tanmateix, el posicionament del comú no varia: «Les formes no han sigut per a nosaltres adequades, tot i que l’objectiu el compartim». «Vist que també hi ha altres comuns que volen fer aportacions, potser val la pena que ho treballem plegats, que jo crec que és com ha de ser», ha conclòs, deixant a l’espera el recurs al Constitucional.