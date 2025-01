La cambra ratifica els acords establerts amb Letònia, Romania i Montenegro i n’avança de nous

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha estipulat aquesta tarda i durant la sessió del parlament celebrada avui que s’està treballant per portar al ple aviat la ratificació del CDI amb el Regne Unit, així com el treball que s’està efectuant amb altres països de la Unió Europea com Alemanya o Áustria. Ho ha recalcat així minuts després d’explicar al faristol les tres propostes d’aprovació de la ratificació amb el conveni entre Andorra i la República de Letònia, Romania i Montenegro per eliminar així la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir alhora l’evasió i l’elusió fiscals.

“El CDI amb Letònia es remunta al 2021, amb diverses reunions com la que va efectuar el cap de Govern a Nova York el passat setembre del 2023 i amb una única ronda. El nostre CDI amb Montenegro, d’altra banda, es remunta l’abril del 2022, una trobada que va derivar en els posteriors avanços fins a principis de 2024 i el CDI amb Romania, el gener del 2022”, ha concretat el titular de la cartera financera sobre la història mantinguda amb els tres països membres de la UE.

Altrament, ha estipulat que igual que el Principat, “Letònia és un altre estat del qual la seva economia depèn principalment del turisme”, mentre que Romania, a causa de la seva gran envergadura territorial, “és un altre punt d’atracció turística que pot reforçar al Principat”. Val a dir que les tres propostes de ratificació han quedat aprovades per part del consell.

L’altre aspecte destacat que ha avançat Lladós és que es durà pròximament al ple la ratificació del CDI amb el Regne Unit i altres convenis que s’estan treballant amb països destacats del continent com Alemanya i Àustria. De fet, aquesta ha estat una de les demandes que ha exposat avui el conseller d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, en sol·licitar “establir acords amb països que puguin aportar més activitat mercantil per Andorra”. Convé recordar que a hores d’ara, el Principat ja compta amb acords signats amb països com Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino o Hongria.