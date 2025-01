La cambra posa en dubte les activitats turístiques i la instauració de la llei del català

Durant la sessió del Consell General celebrada avui, dijous 16 de gener, ha tingut lloc una última pregunta oberta per a l’Executiu en la que el conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha posat en dubte “les incoherències” que defensa el model turístic impulsat per Andorra Turisme, així com el que fomenta el Govern. “Aquestes institucions no van separades, però crec sincerament que no s’escolten prou”, ha esmentat el portaveu del PS, qui s’ha guardat un últim torn per retreure a l’Executiu diferents aspectes com ara “que el model turístic instaurat no aporta res de valor al país” i que “si no es paga millor als treballadors, tampoc s’ha d’esperar en cap cas un turisme de qualitat”.

Sobre això, ha respost en nom de Govern el titular de la cartera turística, Jordi Torres, qui ha enumerat els diferents esdeveniments locals per a la captació de visitants com ara el Circ du Soleil, del que ha recordat que ha deixat fins a la data el pas de més de 100.000 visitants; o el Shopping Andorra Festival, del qual ha quantificat una xifra superior a 770.000 visitants, coincidint amb el nombre exacte de persones estrangeres ingressades al país el passat mes de novembre; com també l’Andorra Taste o les diverses copes del món i d’Europa que s’acullen al Principat. Baró també ha aprofitat per recordar que “en cap d’aquests certàmens es promulga la llei del català que tant promet impulsar i vetllar pel seu compliment el Govern”.

Disposat a contestar la pregunta del conseller, el ministre Torres ha deslligat que no entén l’atac al model turístic impulsat per l’Executiu quan un 51% del PIB d’Andorra pertoca a aquest sector i que amb les últimes dades de la Cambra de Comerç s’ha evidenciat que el nombre de persones que pernocten al país ha superat en l’actualitat als excursionistes que només passen un dia, sent ara un petit augment pel primer grup. Aquest també ha esmentat altres esdeveniments andorrans com el Classicand, els quals “no són pensats per a les grans masses, però que impulsen la cultura i el talent nacional”. Finalment, la consellera general Carine Montaner ha entrat al debat reclamant més dades al respecte sobre la despesa diària dels turistes.