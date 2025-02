Impuls al pla de benestar digital per reduir la bretxa tecnològica i protegir els menors

El Govern ha aprovat aquest dimecres un conjunt de mesures destinades a fomentar el benestar digital i reduir la bretxa digital entre la ciutadania. Entre les iniciatives destacades, es troba la creació del Centre de Benestar Digital i Capacitats i Competències Digitals, un espai que oferirà assessorament i formació per facilitar l’adaptació de la població a la transformació digital.

El nou centre proporcionarà espais per a la configuració de dispositius, formació en capacitats digitals i assessorament en digitalització empresarial. També disposarà d’un servei específic per a la protecció de menors en l’entorn digital, adreçat a famílies i escoles. “Aquest espai està pensat per acompanyar la ciutadania en l’adaptació i transició cap a la nova era digital, garantint que ningú quedi enrere en la revolució digital“, ha afirmat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El Centre de Benestar Digital tindrà una ubicació estratègica al futur edifici NODE, situat a l’avinguda Meritxell, en col·laboració amb Andorra Telecom. “Volem garantir una atenció de proximitat en un lloc cèntric, on qualsevol persona pugui acudir per resoldre dubtes i rebre assessorament personalitzat des del primer dia“, ha destacat Rossell. L’equip d’Andorra Digital serà l’encarregat de gestionar el servei, sense que sigui necessària la contractació de personal específic.

En paral·lel, el Govern ha aprovat el Pla del Benestar Digital dels Infants i Joves, que inclou mesures concretes per protegir aquest col·lectiu en l’entorn digital i establir un full de ruta per a la seva implementació. Així mateix, s’ha donat llum verda a la signatura d’un conveni de cooperació amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) per reforçar la protecció en línia dels infants. “Aquest acord ens permet treballar conjuntament amb un organisme de referència internacional per garantir un entorn digital segur per als més joves”, ha assenyalat el secretari d’Estat. El conveni està previst que es formalitzi la setmana vinent.

El projecte del Centre de Benestar Digital es posiciona com una iniciativa innovadora, amb referents similars en l’àmbit de la ciberseguretat, però amb un enfocament més ampli que inclou prevenció, formació i acompanyament en l’ús de la tecnologia. “Volem que la tecnologia sigui un element de benestar i no una font de preocupació, oferint suport tant tècnic com preventiu per minimitzar els riscos i promoure un ús saludable de les eines digitals”, ha conclòs Rossell.

Acord de col·laboració en matèria de ciberseguretat amb els Estats Units

D’altra banda, Rossell ha informat que aquest dimecres ha signat un memoràndum d’intencions per enfortir la cooperació en matèria de ciberseguretat i tecnologies emergents amb els Estats Units. La signatura s’ha dut a terme aquest dimecres al matí en el marc de la visita de l’encarregada de negocis dels Estats Units, Rian Harris, que s’ha desplaçat fins al país en el marc dels actes de celebració del 30è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre els Estats Units i Andorra.