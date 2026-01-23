Govern treu pit d’una economia “positiva” i presumeix de l’evolució de la reducció en el deute públic

La perspectiva del ràting d’Andorra ha passat a “positiva” en l’última revisió de Moody’s, que ha mantingut la qualificació en Baa1. La decisió, segons pública el Govern en un comunicat, “reflecteix” una lectura favorable de l’economia i de les finances públiques del Principat.
Moody’s destaca que el país ha consolidat superàvits fiscals en els darrers anys, amb una mitjana propera al 3% del PIB, i vincula aquesta evolució a una reducció del deute públic fins a aproximar-lo al 31% del PIB a finals del 2025, tenint en compte totes les administracions públiques. L’agència afegeix que el resultat econòmic i pressupostari del 2025 ha superat les previsions inicials.
Moody’s situa els superàvits prop del 3% del PIB i el deute al 31% el 2025, per sobre de previsions inicials
En l’apartat de perspectives, l’agència apunta que l’Acord d’associació podria tenir un impacte rellevant en la diversificació econòmica, la capacitat de resposta davant xocs externs i la fortalesa institucional. Moody’s també posa en valor el nivell de renda per càpita, el marc de governança i l’estabilitat política.
El Govern interpreta el canvi de perspectiva com un reconeixement de les polítiques econòmiques i fiscals impulsades i com un element que reforça la confiança internacional en l’evolució de l’economia andorrana.