  • El Govern interpreta el canvi de perspectiva com un reconeixement de les polítiques econòmiques i fiscals. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Informe Moody's

Govern treu pit d’una economia “positiva” i presumeix de l’evolució de la reducció en el deute públic

L'Executiu també fa gala dels resultats del document que qualifica de "impacte rellevant en la diversificació econòmica" amb l'aprovació de l'Acord

La perspectiva del ràting d’Andorra ha passat a “positiva” en l’última revisió de Moody’s, que ha mantingut la qualificació en Baa1. La decisió, segons pública el Govern en un comunicat, “reflecteix” una lectura favorable de l’economia i de les finances públiques del Principat.

Moody’s destaca que el país ha consolidat superàvits fiscals en els darrers anys, amb una mitjana propera al 3% del PIB, i vincula aquesta evolució a una reducció del deute públic fins a aproximar-lo al 31% del PIB a finals del 2025, tenint en compte totes les administracions públiques. L’agència afegeix que el resultat econòmic i pressupostari del 2025 ha superat les previsions inicials.

Moody’s situa els superàvits prop del 3% del PIB i el deute al 31% el 2025, per sobre de previsions inicials

En l’apartat de perspectives, l’agència apunta que l’Acord d’associació podria tenir un impacte rellevant en la diversificació econòmica, la capacitat de resposta davant xocs externs i la fortalesa institucional. Moody’s també posa en valor el nivell de renda per càpita, el marc de governança i l’estabilitat política.

El Govern interpreta el canvi de perspectiva com un reconeixement de les polítiques econòmiques i fiscals impulsades i com un element que reforça la confiança internacional en l’evolució de l’economia andorrana.

