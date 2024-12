Govern posa la lupa en controlar el transport de tabac amb l’objectiu de prevenir il·legalitats

Posar-se més rígids amb els controls duaners per evitar el contraban de tabac és una de les prioritats i línies estratègiques principals del Govern actual i ja no és secret per a ningú. El que sí que cal saber, i arran de la seva aprovació avui al Consell de Ministres, són els dos projectes de llei que s’han introduït, els quals fan referència a la regulació del tabac a la duana i a una modificació de la Llei de mercaderies. Els encarregats d’haver transmès aquesta informació han estat el ministre de Finances, Ramón Lladós, i el director de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, qui han acompanyat aquesta tarda al ministre portaveu i titular de la cartera mediambiental, Guillem Casal.

Val a dir que han sigut dues puntualitzacions certament tècniques, però que grosso modo es resumeixen que la primera toca al Codi de Duana i el fa adaptar més a la normativa europea, aspecte que implica també la simplificació i digitalització dels processos i d’inspeccions, com també de comptar amb un operador econòmic autoritzat que faciliti així la gestió duanera. Com bé ha explicat el ministre Lladós, aquest codi duaner toca dues grans parts; la primera sent l’aspecte nacional, la qual queda totalment conservada i la segona, que quedarà relegada a la normativa europea prèviament citada. En aquest sentit, Ferreira ha detallat que el que s’ha executat és una transposició del Codi de Duana amb el que dicta la Unió Europea i que la idea és que aquesta entri en vigor pel pròxim 1 d’abril del 2025.

D’aquesta manera, ambdós responsables han precisat que se li assignen al nostre codi duaner “una sèrie d’avantatges que el faran més atractiu i modern“; com ara amb la reducció de les garanties financeres i realitzar menys controls físics a la frontera amb uns règims especials. El ministre de Finances també ha estipulat que a partir de l’any vinent la devolució de mercaderies es podrà dur a terme sense sol·licitud prèvia i quant als drets dels operadors, les consultes vinculants tindran ara un àmbit més ampli i mitjançant uns terminis de resolució més curts. En concret, el director de Tributs ha assenyalat que passaran de resoldre’s dels quatre mesos que es trigava a tan sols dos.

D’altra banda, el segon projecte de llei anunciat ha sigut la modificació de la Llei de mercaderies vigent, de manera que passi a estar “molt millor regulats i examinats els transports que portin el tabac i per quin motiu el carreguen”, ha revelat Lladós. Sobre això, és important tenir en compte que un cop entri en vigor la normativa en 2025, a partir del cinquè cartó de tabac només es podrà pagar amb targeta de crèdit, mentre que els quatre primers es podran continuar pagant en efectiu.

El ministre també ha concretat que a tall anecdòtic, s’ha afegit a aquesta regulació el tabac de la pipa d’aigua. Finalment, els encarregats han deslligat que amb aquesta nova metodologia les empreses de transport tindran menys dificultats a l’hora de no ser tan interrogats a la frontera i recorden que la càrrega màxima per portar tabac sense posseir la llicència expressa ha de ser menor a 50 cartons i menor a 10 tones de tabac en fulla.