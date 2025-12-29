Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, i el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, amb els consellers de l'oposició, Rosa Maria Sabaté i Miquel Canturri. | Comú d'Andorra la Vella
Elena Hernández Molina
Gestió d’obres comunals

González defensa l’ampliació de les obres de la plaça del Poble per garantir la seva funcionalitat i l’ús ciutadà

Canturri s’absté i qüestiona l’execució del projecte, alerta d’incidències detectades i reclama assumir responsabilitats tècniques i constructives

En la mateixa sessió, el Consell ha aprovat, amb l’abstenció de la minoria, l’ampliació del contracte de les obres de reforma de les places del Poble i Vinyes, adjudicat a l’empresa Constructora SIDECO SL, per un import aproximat als 478.200 euros. El cònsol major, Sergi González, ha explicat que l’ampliació respon a ajustaments i actuacions complementàries definides durant l’execució de les obres, que la direcció facultativa ha classificat en tres categories.

Segons ha detallat, les actuacions de categoria A corresponen a adequacions tècniques imprescindibles detectades un cop retirats els paviments existents. “Es va constatar que les pendents originals de les cobertes dels edificis no permetien garantir la continuïtat del nou paviment”, ha explicat, motiu pel qual s’han hagut de corregir per assegurar una correcta evacuació de les aigües i una unificació del paviment a tota la plaça.

“Es va constatar que les pendents originals de les cobertes dels edificis no permetien garantir la continuïtat del nou paviment” – Sergi González

Pel que fa a la categoria B, González ha indicat que es tracta d’actuacions no previstes inicialment, però necessàries arran de l’anàlisi de l’ús real de l’espai. En aquest sentit, s’ha revisat la ubicació de l’escenari per millorar-ne la funcionalitat i la convivència amb la resta d’usos, fet que ha comportat l’enderroc de les grades que connectaven la plaça del Casino amb la plaça Vinyes i la construcció d’un nou escenari de 86 metres quadrats, una rampa d’uns 20 metres quadrats i jardineres de 115 metres quadrats.

Les actuacions de categoria C inclouen millores en les prestacions finals, com l’adequació de l’àrea de jocs infantils i la millora dels bàculs d’il·luminació. L’import global d’aquests ajustaments representa un 18,47% del cost total de l’obra.

Des de la minoria, el conseller Miquel Canturri ha justificat l’abstenció tot advertint queles obres “encara aniran per a llarg” i ha expressat preocupació per incidències recents. “A la plaça Vinyes, aquests dies que va nevar, encara hi entrava aigua”, ha afirmat Canturri, segons informa l’Agència Nacional d’Andorra, tot reclamant que “siguin valents” a l’hora d’assumir responsabilitats. Canturri també ha apuntat que la propietat de l’aparcament Vinyes ha iniciat accions legals després de traslladar el seu neguit.

González defensa la plaça del Poble malgrat la demanda per filtracions i demana “no crear alarmisme”

