Gili critica l’Executiu davant la “bogeria immobiliària” d’Escaldes-Engordany: “Tampoc ens ha ajudat massa”

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha apuntat que “fa bastants anys que es parla d’aquesta ‘bogeria immobiliària’, però el Govern tampoc ens ha ajudat massa”. Així ho ha afirmat en declaracions a l’ANA. Segons Gili, “es va fer aquella famosa llei dels estudis de càrrega”, però allò “al final no aturava res”. “Només deia que s’ha d’estudiar, però mentrestant les coses avancen”, ha assenyalat.
Tal com ha indicat, “no s’acaba d’entendre aquest discurs” del Govern. “Si realment ens preocupa el país, ens preocupa el paisatge i ens preocupen les repercussions, s’han de fer actuacions clares i fermes, i no marejar la perdiu, intentar intoxicar o posar la culpa als altres”, ha criticat, tot referint-se a la polèmica derivada de la construcció de les noves torres a Escaldes-Engordany. Per tant, “si DA es penedeix del que va fer, doncs, perfecte. Els hi agafem el guant. Fem una comissió de treball i entre tots tractem de buscar una solució”, ha relatat.
Segons Gili, “el 2018, DA permet aquest canvi al Clot d’Emprivat i fa que apareguin totes aquestes torres”. “A partir d’aquí hi ha una especulació molt gran. Nosaltres quan vam arribar, vam intentar veure què podíem fer. Llavors, clar, els tècnics ens diuen que a nivell jurídic hi ha uns drets edificatoris generats”, ha explicat. És a dir, “hi ha una gent a la qual se’ls ha donat uns drets i això no ho pots treure”, ha completat. Per tant, “trobo una mica lleig totes aquestes declaracions”.
Impacte paisatgístic de les torres
Fa uns dies, el ministre portaveu, Guillem Casal, va assenyalar en declaracions a l’ANA que “la presència de les torres al mig de la vall central no fa que hi hagi una degradació mediambiental major o menor que la que hi havia abans”. En resposta a això, Gili va assenyalar que “de si tenen impacte o no tenen impacte, jo crec que se li hauria de demanar a la gent del carrer millor”. Perquè a “mi em dona la impressió que hi va haver un rebuig molt important a nivell de carrer. La gent no ho entén”, ha exposat.
D’igual manera, Gili ha mencionat que les torres són “un espai amb alçada, que de cop tapa vistes, tapa sol, i, per tant, jo crec que d’impacte sí que en té”. “També és curiós que ara diguin això. És a dir, les torres les van permetre ells. Ara estan com si es volguessin desentendre. És molt difícil que se’n desvinculin quan tenen la que era la cònsol major d’aquell moment, que ho va aprovar, que està de ministra”, ha assenyalat.
Durant aquella entrevista, Casal també va apuntar que els projectes, de no implementar-se durant un període de temps determinat, acaben caducant. En aquest sentit, Gili ha sostingut que “com pot dir que caduquen si ells mateixos els acaben d’aprovar?”. “Vull dir, tot el que és urbanisme passa per les mans de l’Executiu. Des dels plans d’urbanisme, que els aprova primer la CTU i després el Govern, fins als mateixos projectes, que també els aproven ells”, ha especificat.
Gili també ha opinat que “no es pot parlar amb aquesta lleugeresa de coses complicades”. “No m’agrada aquesta covardia d’intentar dir que la culpa és de tots els altres. Segons quins càrrecs polítics no es poden permetre de manipular la informació i d’enganyar d’aquesta manera”, ha conclòs.