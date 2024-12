L’Àrea de Polítiques d’Igualtat es consolida per conscienciar i prevenir en tots els àmbits

A partir del pròxim 1 de gener de 2025 la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana gaudirà d’una nova estructura més sòlida amb l’absorció de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, la qual es trobava fins ara adscrita al Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública. Així, amb aquesta suma, la secretaria d’estat que presideix Mariona Cadena permet reenfocar unes línies estratègiques en matèria d’igualtat que “buscaran l’eliminació de totes les formes de discriminació envers la dona”, tal com ha concretat aquesta tarda la mateixa Cadena a la Comissió Legislativa d’Afers Socials del Consell General.

Entre les fites aconseguides i recolzades fins ara, el Ministeri d’Afers Socials se sustentava a la declaració i plataforma de Beijiin de 1995, així com el conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i lluita contra la violència a les dones i la violència domèstica. Sota aquest paraigua, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha presentat per aquest pròxim 2025 les cinc línies estratègiques que continuarà defensant amb l’ajuda de diferents serveis específics ja existents. Així, la primera d’elles, és la de transversalitzar els principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats, així com la d’implementar permisos de naixement igualitaris, “garantint d’aquesta forma la corresponsabilitat parental”.

Un dels aspectes que ha fet incís la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha sigut que s’ha pogut adherir aquesta àrea “gràcies a l’estreta col·laboració i coordinació amb els Ministeris de Salut i Habitatge, els quals han recollit les seves aportacions”. Dintre d’aquest punt, també es desprèn dur a terme una anàlisi comparativa de les famílies monoparentals.

Aquesta línia estratègica es divideix en altres quatre subtemes, d’entre els que destaquen crear i designar els membres de la comissió institucional i interministerial (amb representació dels set comuns) i la de garantir una aplicació efectiva de les mesures d’igualtat i prevenció de l’assetjament. També es portarà a terme altrament una convocatòria de subvencions per a promoure projectes d’igualtat de gènere, entre els que s’adhereixen nombroses empreses i associacions.

La segona línia estratègica contempla promoure un canvi cultural i de valors, i per aquest motiu, es fomentaran campanyes de sensibilització i per realitzar així accions preventives de conscienciació per a tota la comunitat. És important remarcar que arran d’aquesta, també sorgeix el de continuar promovent i commemorant les diades internacionals; com ara les que se celebren al nostre país i internacionalment els dies 17 de maig i 28 de juny, el dia contra l’LGTBIfòbia i el dia de l’Orgull, respectivament. Cadena també ha informat que en aquest apartat no es pot passar per alt l’Observatori de la Igualtat, “una eina que ens permet recollir, explotar i analitzar dades fiables” per generar uns informes que derivin posteriorment en futures implementacions de lleis públiques.

Si bé recavar informació és un assumpte important, la tercera línia estratègica assumeix garantir uns plans d’igualtat i uns protocols d’assetjament sexual, raó per la qual el compliment de la Llei 6/2022 busca garantir d’aquesta forma “entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació”. A més, la titular de la cartera d’Igualtat i Participació Ciutadana ha deslligat que “es preveu que a mitjan 2025 estiguin els esmentats protocols tancats”.

També es concreta l’objectiu de donar una major visibilització de les dones directives i empresàries, un dels punts claus al qual al líder del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha volgut interpel·lar per sol·licitar més detalls. Cadena ha respost que el seu ministeri té les dades de la bretxa salarial de 82 empreses. D’altra banda, la quarta línia de treball assumeix “dur a terme conferències i tallers per fomentar d’igual forma la igualtat de gènere i prevenir la seva violència també entre l’alumnat”, promovent així el respecte i la conscienciació crítica.

Val a dir que es tracta d’una de les mesures més rellevants tenint en compte que no només pertoca als alumnes sinó també els mateixos docents, qui es poden veure igualment beneficiats d’ensenyar i aprendre els principis d’igualtat i de comptar, al mateix temps, d’un suport pedagògic especial “per facilitar noves eines i recursos per impulsar la seva conscienciació”, ha fet saber Cadena. Una mesura que estipula i requereix “una coordinació efectiva amb les comissions d’igualtat de les escoles” i que contempli per això formacions especialitzades.

Finalment, la cinquena línia estratègica supervisa el Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, un departament adscrit a la ja ajuntada Àrea de Polítiques d’Igualtat que manega les dades i informes relacionats amb aquesta causa. Convé recordar que enguany, i fins al passat mes d’octubre, hi ha hagut 287 casos totals, dels quals 86 han sigut de prevalença i 142 de nous, sent 64 de violència sexual i 163 de violència física.

A banda, continuaran operant ara amb la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana el Programa per a la Promoció de més Relacions no violentes, així com el Servei d’Igualtat o el Servei d’Atenció a les Víctimes del Tràfic d’Éssers Humans, del que s’ha informat que enguany s’ha atès l’atenció de 234 refugiats.