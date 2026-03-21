Fitch Ratings manté la qualificació ‘A-’, però alerta de riscos en matèria d’habitatge, mà d’obra i diversificació

L’agència internacional Fitch Ratings ha confirmat el ràting de deute sobirà a llarg termini d’Andorra en ‘A-’ amb perspectiva estable, una qualificació que es manté sustentada en la solidesa dels fonaments econòmics i institucionals del país. Segons recull l’informe, aquesta nota respon, entre altres factors, a un elevat PIB per càpita i a uns indicadors de governança situats per sobre de la mitjana dels estats amb una qualificació equivalent. Fitch posa en relleu, igualment, el manteniment d’una política fiscal prudent, la qual ha contribuït a preservar l’estabilitat macroeconòmica en un context internacional marcat per la incertesa.
Un dels elements destacats és el nivell contingut d’endeutament públic. L’agència estima que se situarà en el 30,9% del PIB el 2025, una xifra inferior a la mitjana dels països amb ràting ‘A’, i preveu que continuï reduint-se fins al 28,8% el 2027, impulsat pels superàvits fiscals i el creixement econòmic. En aquest sentit, Fitch apunta a un creixement del 2,8% per al 2025, per sobre de la mitjana de la zona euro, i subratlla la solidesa del sector bancari, amb nivells adequats de capitalització i liquiditat, així com un marc regulador progressivament alineat amb els estàndards europeus.
Tot i això, l’agència identifica diversos reptes estructurals, com la dimensió reduïda i la limitada diversificació de l’economia, l’escassetat de mà d’obra o l’envelliment demogràfic. També es fa referència a la pressió sobre el mercat de l’habitatge, que ha motivat mesures específiques per part del Govern, així com a la dependència energètica exterior. Finalment, Fitch valora positivament els avenços en el procés d’acostament a la Unió Europea, que podrien reforçar el creixement a mitjà termini, i manté una perspectiva estable basada en la previsió que Andorra continuarà aplicant una gestió econòmica prudent en els pròxims anys.