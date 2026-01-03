Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els ciutadans andorrans presents al territori han de mantenir-se en zones segures i extremar la prudència. | EFE
El Periòdic d'Andorra
Conflicte internacional

Exteriors emet un avís consular per Veneçuela després de l’operació militar dels Estats Units i la captura de Maduro

El ministeri recomana als andorrans al país extremar la prudència arran dels esdeveniments militars anunciats pel president Donald Trump

El Ministeri d’Afers Exteriors ha emès aquest dissabte un avís consular sobre Veneçuela després dels esdeveniments militars recents al país sud-americà, en el marc de l’escalada de tensió entre els Estats Units i Veneçuela. Segons el comunicat, els ciutadans andorrans presents al territori han de mantenir-se en zones segures i extremar la prudència, així com seguir l’evolució de la situació a través de canals oficials. També recorda que està habilitat el telèfon d’emergències consulars, +376 324 292, per a contactes en cas de necessitat.

Cal recordar que la preocupació internacional s’ha incrementat després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés una operació militar de gran escala al país veí i la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, i de la seva dona per part de forces armades nord-americanes. Segons diversos mitjans internacionals, la intervenció ha inclòs atacs aeris a múltiples punts de Caracas i l’extracció de Maduro i la primera dama de Veneçuela cap a Nova York, on podrien ser sotmesos a processos legals relacionats amb càrrecs penals.

Comparteix
Notícies relacionades
Moliné demana a l’Executiu que aclareixi el canvi de format del permís de conduir sense comunicació prèvia
El PS pregunta al Govern quines mesures aplica per garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra
González defensa l’ampliació de les obres de la plaça del Poble per garantir la seva funcionalitat i l’ús ciutadà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Moliné demana a l’Executiu que aclareixi el canvi de format del permís de conduir sense comunicació prèvia
  • Política
El PS pregunta al Govern quines mesures aplica per garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra
  • Parròquies, Política
González defensa l’ampliació de les obres de la plaça del Poble per garantir la seva funcionalitat i l’ús ciutadà
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu