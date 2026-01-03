Exteriors emet un avís consular per Veneçuela després de l’operació militar dels Estats Units i la captura de Maduro

El Ministeri d’Afers Exteriors ha emès aquest dissabte un avís consular sobre Veneçuela després dels esdeveniments militars recents al país sud-americà, en el marc de l’escalada de tensió entre els Estats Units i Veneçuela. Segons el comunicat, els ciutadans andorrans presents al territori han de mantenir-se en zones segures i extremar la prudència, així com seguir l’evolució de la situació a través de canals oficials. També recorda que està habilitat el telèfon d’emergències consulars, +376 324 292, per a contactes en cas de necessitat.
Cal recordar que la preocupació internacional s’ha incrementat després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés una operació militar de gran escala al país veí i la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, i de la seva dona per part de forces armades nord-americanes. Segons diversos mitjans internacionals, la intervenció ha inclòs atacs aeris a múltiples punts de Caracas i l’extracció de Maduro i la primera dama de Veneçuela cap a Nova York, on podrien ser sotmesos a processos legals relacionats amb càrrecs penals.