Espot s’obstina amb els avantatges de l’Acord i treu pit dels 200 pisos de lloguer assequible que s’esperen enguany

L’Espai Columba ha estat el lloc escollit pel cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, per acomiadar el 2024 amb el seu tradicional discurs de Cap d’Any, el qual ha fet de remolc per fer balanç de l’any 2024 i en el qual ha exposat els objectius de futur del seu govern. En un missatge centrat en temes com l’habitatge públic, l’associació amb la Unió Europea i les reformes econòmiques, Espot va posar èmfasi en les accions que han de marcar el rumb del país els pròxims anys.

Durant la seva intervenció, Espot ha recopilat els habitatges del parc públic, destinat a lloguers a preu assequible, que arriba als 200 pisos operatius durant el 2025, i que s’espera que aquesta xifra s’incrementi fins a 500 habitatges al final de la legislatura. “Els primers llogaters entraran aquest gener”, ha afirmat el cap de Govern, assegurant que aquesta mesura respon a l’objectiu de fer front a les necessitats residencials de la població. Espot també ha destacat que la llei del creixement sostenible i del dret a l’habitatge -Llei Òmnibus-, que està en tràmit parlamentari, serà clau per reforçar aquesta política.

En l’àmbit laboral, ha destacat l’increment del salari mínim interprofessional, que des del gener se situa en 1.450 euros. “És un pas més per acostar-nos al 60% del salari mitjà”, ha declarat Espot, qui ha subratllat el compromís del Govern amb la millora de les condicions salarials dels treballadors.

Pel que fa a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, Espot l’ha qualificat d’“un instrument al servei d’un futur millor per Andorra” i ha reiterat que serà la ciutadania andorrana qui el “validarà” en un Referèndum que fins al moment no pot “fixar data” de celebració. Tot i això, el cap de Govern ha afirmat que “aquest acord no només ens permetrà diversificar l’economia, sinó també garantir un futur prometedor per a les generacions joves”.

Espot també ha abordat la “necessitat de diversificar l’economia” i d’adoptar mesures per garantir la sostenibilitat. Ha esmentat que el desenvolupament de sectors emergents, com la recerca, l’economia digital i la innovació, haurà d’anar acompanyat de reformes legals i d’inversions en infraestructures. “Hem de posar llums llargs i evitar que els costos associats s’acabin pagant massa cars”, ha dit.

El discurs s’ha tancat amb una reflexió sobre la importància de preservar el patrimoni cultural, destacant el retorn de les pintures murals de Sant Esteve, considerades un símbol del passat històric i artístic del país. “Aquestes pintures ens serveixen per preservar i mantenir viu el passat, que ens identifica i ens uneix”, ha conclòs.