Primera jornada del Debat d'Orientació Política

Espot planteja una reforma del sistema de pensions basada en l’anticipació, la responsabilitat i el consens polític

En un altre ordre, el mandatari governamental defensa conciliar els drets reproductius i aposta per reforçar les polítiques de suport a les dones

En el marc de la seva intervenció al Debat d’Orientació Política, el cap de Govern, Xavier Espot, ha abordat dues qüestions que ha qualificat de rellevants per a l’agenda social i institucional del país: la despenalització de l’avortament i la reforma del sistema de pensions. En referència a la primera, el mandatari ha afirmat que aquesta qüestió “ens obliga a conciliar dos objectius als quals no estem disposats a renunciar: els drets sexuals i reproductius de les dones i el manteniment del coprincipat parlamentari”, tot defensant que per fer avançar aquest debat cal reforçar “les polítiques socials, sanitàries, educatives i d’informació que donin suport real a les dones que es troben davant d’una situació de conflicte que les porta a considerar la interrupció voluntària de l’embaràs”.

Sense voler entrar en propostes concretes, Espot ha situat la reflexió sobre l’avortament dins del marc institucional actual, i ha aprofitat per fer una menció explícita a la figura de l’arquebisbe Joan-Enric Vives, a qui ha agraït la feina feta durant més de dues dècades, alhora que ha desitjat “molts encerts” al nou copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano.

D’altra banda, el cap de Govern ha dedicat un tram del seu discurs a la situació del sistema públic de pensions. En aquest sentit, ha afirmat que “el nostre sistema de pensions, tal com està dissenyat actualment, està sotmès a una pressió creixent”, i ha subratllat que, tot i que es tracta d’un repte compartit amb molts altres països, Andorra hauria de destacar per la seva “capacitat d’anticipar-nos, d’actuar amb responsabilitat i de no convertir la salvaguarda de les pensions futures en arma de confrontació política”.

Espot ha insistit que la reforma no s’hauria de percebre com una amenaça, sinó “com una oportunitat per reforçar la confiança en el sistema”. Entre les mesures que ha avançat com a línies de treball, ha assenyalat l’allargament progressiu de l’edat de jubilació, la promoció voluntària de la prolongació de la vida laboral, la revisió de les bases de cotització perquè reflecteixin millor els ingressos reals o el foment de sistemes de pensions complementaris, amb especial atenció al sector privat.

Noves mesures en turisme, salut i afers socials

En un altre ordre, Espot ha informat que el Govern treballa en una nova llei del turisme que preveu la creació del Consell Nacional del Turisme, un òrgan que ha descrit com a “consultiu i estratègic” i que ha de facilitar la participació de tots els actors implicats en el desenvolupament del sector. A més, ha anunciat la voluntat d’impulsar la modernització dels establiments turístics mitjançant una partida específica de 500.000 euros. Aquesta mesura anirà acompanyada, segons ha avançat, d’un sistema d’incentius o subvencions adreçat al comerç, sense concretar encara els criteris que en regiran la distribució.

Pel que fa a l’àmbit sanitari, Espot ha explicat que s’està estudiant l’ampliació del Centre d’Atenció Primària de la Sardana, a Andorra la Vella, per tal de donar resposta a les necessitats creixents de la zona. També ha informat que properament es publicarà el Pla Oncològic Nacional, el qual ha definit com “un full de ruta actualitzat i punter amb les principals accions a desenvolupar en aquest àmbit”. El cap de Govern ha destacat igualment que s’estan establint les bases per a la creació de l’Institut de Recerca en Ciències de la Salut i que s’està treballant en la regulació de l’ús individualitzat dels medicaments de teràpia avançada, sense concretar, però, el calendari previst per a la seva implementació.

En matèria d’afers socials, Espot ha abordat el repte que, segons ha dit, representarà en els propers anys l’envelliment progressiu de la població andorrana. En aquest sentit, ha reivindicat que el Govern ha iniciat un procés d’ampliació de les places residencials concertades, que han passat de 232 a 270, i ha destacat que el país disposa actualment de 146 places de centre de dia distribuïdes arreu del territori. També ha recordat la signatura d’un memoràndum d’entesa amb una entitat privada per a la concertació de places en una futura residència per a la gent gran a Encamp.