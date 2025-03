Adhesió a Europa

Espot: “La voluntat de fer el referèndum continua, però no tenim poder sobre les institucions europees”

El cap de Govern ha admès que Andorra ha comès un error estratègic en pensar que les coses anirien més ràpidament

El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet declaracions que posen en qüestió la rapidesa i viabilitat de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Tot i que ha reiterat la voluntat de convocar un referèndum per validar aquest acord, Espot ha subratllat que Andorra no té control sobre el que passin les institucions europees, una realitat que sembla oblidada per alguns sectors.

“La voluntat de fer el referèndum ha estat i continua estant, però no tenim poder sobre les institucions europees”, ha reconegut Espot, mostrant certa resignació davant la influència limitada d’Andorra en el procés. Segons el cap de Govern, aquells que han tingut pressa per celebrar el referèndum sembla que només han buscat utilitzar-lo com una manera de fer pressió sobre el Govern, ignorant els complicats procediments i la realitat de les negociacions a Brussel·les.

Espot ha explicat que, tot i que la voluntat del Govern ha estat clara, la darrera paraula ha recaigut als estats membres de la Unió Europea. “Ara, els estats membres han de dir si han acceptat o no l’Acord per unanimitat. Si no l’han acceptat, haurem de tornar a començar les negociacions“, ha detallat. Aquesta situació posa en evidència el buit de poder de la política andorrana davant de la intransigència de les institucions europees. “Imagina’t haver fet un referèndum sobre un text que ni tan sols ha estat signat pel Govern. Això no té sentit”, ha afegit, subratllant la complexitat del procés.

Aquesta exposició de la realitat reforça la idea que Andorra, malgrat les seves aspiracions d’adhesió, ha estat atrapada en un procés lent i incert, on les decisions finals depenen més dels interessos europeus que no pas de la voluntat dels ciutadans andorrans. El cap de Govern ha admès que Andorra ha comès un error estratègic en pensar que les coses anirien més ràpidament, ja que “els temps de la contrapart no els hem controlat”. Així, les dates anunciades per un referèndum a març d’enguany s’han revelat massa optimistes.

Finalment, Espot ha reconegut que, malgrat les bones intencions del Govern, l’adhesió a Europa no serà un procés ràpid ni senzill. “Ara no cometrem el mateix error dient una data en la qual es podrà celebrar el referèndum”, ha conclòs, deixant una porta oberta a la incertesa sobre quan es podrà materialitzar aquest referèndum que, de moment, sembla més una promesa que una realitat imminent.