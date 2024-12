Espot intensifica la defensa de l’Acord mentre els dubtes sobre el seu impacte persisteixen

El debat sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea ha estat un dels punts centrals del programa de RTVA ‘El cap de Govern respon’, celebrat aquest dimecres. Xavier Espot ha aprofitat l’espai per explicar els suposats beneficis del pacte, defensar la campanya informativa impulsada pel Govern i respondre als dubtes dels detractors.

Espot ha iniciat la seva intervenció en aquest bloc per reforçar la importància de l’Acord d’associació, destacant que la seva aprovació és essencial per garantir el futur d’Andorra. En aquest context, ha definit els detractors com “cants de sirena” que poden distorsionar la realitat. “Hem anat per totes les parròquies responent els dubtes de la societat” i ha insistit que la campanya no es basa en la por, sinó en parlar “clar i fort”.

Quan se li ha qüestionat sobre el pressupost de la campanya, el mandatari ha defensat que es tracta d’un ús legítim de recursos públics dins l’interès general. En referència als estudis d’impacte elaborats per l’oposició, ha remarcat que “també són pagats amb diners públics perquè han estat pagats amb el pressupost dels grups parlamentaris que formen part del pressupost general anual de Govern”.

Pel que fa a la lliure circulació de persones, Espot ha destacat que s’implementarà una solució asimètrica. “Ens podrem establir en qualsevol país de la UE, però les persones que vinguin aquí ho faran amb moltes restriccions”, similars a les de la Llei Qualificada d’Immigració actual. S’han previst tres quotes diferenciades per treballadors, residents i temporers, amb un control estricte de les condicions d’entrada. També ha assegurat que els controls aleatoris a la frontera no canviaran significativament respecte als actuals. Respecte als residus, el cap de Govern ha assenyalat que el tractament de residus perillosos continuarà regit per l’Acord de Basilea, mentre que la normativa europea permetrà homologar la gestió i monetització d’aquests.

Avortament: escolta, acompanyament i informació

Finalment, i pel que fa a la interrupció voluntària de l’embaràs, Espot ha reiterat la seva “ferma convicció” que la despenalització o legalització de l’avortament no és compatible amb l’estructura del Coprincipat. “Voler mantenir l’estructura de Coprincipat i que es puguin practicar avortaments a Andorra no és compatible”, ha afirmat. Tot i aquesta posició, ha defensat que el Govern pot avançar en “matèria de drets de les dones” amb mesures que inclouen escoltar-les, proporcionar acompanyament i oferir informació sobre on poden interrompre l’embaràs fora del país. “Si hi ha bon acompanyament, si no hi ha preocupació per la responsabilitat penal i una ajuda en el cost, es troba la solució”, ha explicat.