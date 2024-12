Espot evita parlar del seu successor i defensa un procés participatiu en el futur

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat aquest dimarts, en resposta a preguntes dels mitjans sobre el seu possible successor, que aquest debat “no toca en aquest moment” i ha afegit que “no se’n parla” dins del partit. Tot i així, ha volgut remarcar que quan arribi el moment de tractar aquesta qüestió, es farà de manera “participativa i plural”, subratllant que el funcionament del partit és més obert del que molta gent pot pensar.

“Això no funcionarà com una monarquia electiva”, ha incidit Espot, tot insistint que no li correspon a ell designar qui liderarà la formació en les pròximes eleccions generals. Segons ha explicat, serà l’executiva i la militància les qui prendran aquesta decisió quan es consideri oportú.

El cap de Govern també ha deixat clara la seva intenció d’anat desapairexent de la primera línia política en el futur, afirmant, amb to irònic, que segurament “ja canso a tothom o així ho pressuposo”. Tot i que Espot ha admès que encara no s’ha encetat aquest debat, ha puntualitzat que es tractarà encara que “ni tan sols estem a l’equador de la legislatura i encara que molta feia a fer respecte a temàtiques com l’habitatge a preu assequible “.

Prioritats de la legislatura: despenalització de l’avortament

Pel que fa als reptes de la legislatura, Espot ha destacat la voluntat de desencallar la qüestió de la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs. El cap de Govern ha reiterat que es vol avançar “en un règim protector dels drets de les dones”, assegurant que no es pensa “afluixar” el ritme en aquest assumpte. En qualsevol cas, ha recordat la importància del diàleg “discret i lleial” que es manté amb la Santa Seu i el copríncep episcopal.

Finalment, qüestionat sobre el projecte del multifuncional, Espot ha explicat que, de moment, aquest es posposa, tot i que no es descarta de manera definitiva. Tanmateix, ha assenyalat que per tirar-lo endavant calen dos requisits imprescindibles: “una ubicació idònia” i “el pressupost necessari”, condicions que ara mateix no es compleixen, però deixant que l’Executiu considera aquesta infraestructura com una inversió “estratègica i necessària” per al país.