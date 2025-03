Entrevista a RTVE

Espot desvincula la intervenció de BPA de pressions polítiques i assenyala la nota del FinCEN com a detonant

El mandatari sosté que es va intervenir per indicis de blanqueig, però nega que la policia patriòtica pressionés per aconseguir dades de clients

“Si la BPA en el seu moment es va intervenir no va ser per cap pressió d’Espanya o la policia patriòtica, sinó perquè hi va haver una nota del FinCEN que va dir que BPA era un banc on hi havia altes sospites de blanqueig massiu de capitals”. Així de contundent s’ha mostrat el cap de Govern, Xavier Espot, en ser preguntat per l’Operació Catalunya durant l’entrevista que ha concedit aquest dimarts en el marc del programa ‘Cafè d’idees’ d’RTVE.

D’aquesta manera, Espot s’ha desmarcat de les acusacions fetes cap al govern de l’aleshores president, Mariano Rajoy, i ha reiterat que, des del seu punt de vista, “en cap moment va haver-hi una pressió o incidència del govern espanyol tendent a aconseguir la intervenció de BPA”. Tot i això, no ha negat que prèviament la policia patriòtica hagués pressionat el banc per aconseguir dades d’alguns clients, tal com evidencien les gravacions publicades.

Espot també ha recordat que en el moment de la publicació de la nota del FinCEN “es van tallar les línies de la BPA” i de la resta d’entitats bancàries del país, la qual cosa va posar en “clar risc” l’enfonsament del sistema financer, malgrat que finalment s’hagin pogut “retornar tots els dipòsits i conservar tots els llocs de treball”.

Vinyeta turística en fase de reflexió

Al llarg de l’entrevista, d’uns trenta minuts de durada i conduïda per la periodista catalana Gemma Nierga, també s’han tractat altres temes com l’avortament, la taxa turística, l’Acord d’associació, la llei del català o la polèmica amb Gerard Piqué. Precisament, i en relació amb la pressió del turisme que viu el país, el cap de Govern ha evidenciat que Andorra està a prop d’arribar al “límit” en aquest sentit i, per això, ha advocat novament per apostar per un turisme més qualitatiu i per un hipotètic increment de l’import de la taxa turística.

També ha manifestat que la possibilitat de cobrar una vinyeta als turistes que arriben al Principat es troba a hores d’ara en un procés de “reflexió”, tot reconeixent que actualment “la cosa no està prou madura i si mai això s’hagués d’implementar, hauria de ser amb un sistema molt àgil que no suposi traves per a l’entrada i sortida del país”.

Despenalització de l’avortament i Acord d’associació

Pel que fa a l’avortament, ha explicat que des de fa anys es treballa en una solució que permeti fer un “avançament franc” en el reconeixement dels drets de les dones, a la vegada que permeti mantenir el sistema institucional. “Treballem en un sistema on l’avortament estigui despenalitzat i on hi hagi un acompanyament, que no es pugui avortar a Andorra però sí a fora amb un rescabalament dels serveis públics a tots els nivells”, ha dit. D’aquesta manera, ha afegit, la idea és que aquesta solució s’implementi aquesta legislatura; és a dir, en els propers dos anys, i posar així “punt final” a la situació.

Com era d’esperar, l’Acord d’associació i l’aproximació a Europa també ha centrat bona part de l’entrevista. En aquest sentit, Espot ha defensat la negociació i una possible adhesió Europa com a mecanisme per a la diversificació de l’economia que, alhora, permetrà que el Principat mantingui certes especificitats. “Andorra no pot viure d’esquena a la realitat geogràfica i social que l’envolta. Estem enclavats enmig de dos països que són membres de la UE” i, per tant, el país “no pot continuar depenent només del comerç, el turisme, el sector financer i la construcció”, ha exposat.

Youtubers, llei del català i polèmica amb Gerard Piqué

Preguntat per l’arribada de youtubers al Principat, el cap de Govern també els ha volgut defensar assegurant que els creadors de contingut no escullen només Andorra per la seva fiscalitat, sinó que també valoren altres aspectes com el sistema de salut, la seguretat, l’educació i l’entorn natural. Lligat a aquest aspecte, s’ha referit a la recentment aprovada llei del català, una eina que pretén que es tingui “un respecte per la llengua” i que no exigeix als treballadors forans un coneixement àmpliament extens, sinó que el que busca és que els ciutadans de fora puguin “defensar-se” amb el català quan siguin a Andorra.

Finalment, s’ha referit a la polèmica amb Gerard Piqué per l’ús de l’Estadi Nacional i les crítiques per la poca ajuda que, a parer de l’exjugador, rep l’FC Andorra per part del Govern. També ha tret ferro a les piulades de Piqué a través de les xarxes socials. “La relació és cordial, però el que passa és que de vegades un s’escalfa a les xarxes socials i en algun moment es va dir que el Govern no donava prou suport a l’FC Andorra. No tinc ànim d’allargar la polèmica i ja li vaig respondre en el sentit que no estava d’acord. Andorra és petita, no tenim tantes instal·lacions de caràcter públic i les hem de compatibilitzar amb les diferents disciplines esportives”, ha conclòs.