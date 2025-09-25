Espot defensa la posició d’Andorra sobre el reconeixement de Palestina i nega l’existència de pressions externes

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat aquest dijous des de Nova York, en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides, la posició d’Andorra en relació amb el reconeixement de l’Estat de Palestina. Espot ha assegurat que la política exterior del Principat “no es porta d’una manera unilateral” i que, tot i que hi ha diàleg amb altres països, “no es fa sota pressions”.
En aquest sentit, ha respost a les preguntes dels mitjans sobre una possible influència de França a l’hora de reconèixer Palestina. El mandatari ha insistit que la posició d’Andorra es basa en criteris propis i en el respecte al dret internacional. “Nosaltres ens hem sumat i ens continuarem sumant a totes les iniciatives que contribueixin a posar fi a aquesta situació dramàtica que s’està vivint a Gaza des d’una perspectiva de dret humanitari i internacional”, ha remarcat.
Espot ha reiterat que un reconeixement immediat i sense condicions seria “irresponsable”. Ha recordat que l’Executiu ja ha expressat la seva voluntat de fer-ho, però sota unes condicions clares i consensuades. “És contraproduent i irresponsable”, ha afegit, referint-se a una decisió precipitada que no contribueixi a la resolució del conflicte.
El cap de Govern també ha fet referència a les crítiques rebudes per part dels grups parlamentaris. Ha admès que Concòrdia i el PS consideren que la posició del Govern és massa “dèbil”, mentre que Andorra Endavant l’ha titllada d’“excessiva”. En aquest punt, Espot ha replicat que “el punt mig és la virtut i, un cop més, l’Executiu es manté en la línia”. Tanmateix, “de la mateixa manera que l’oposició ho ha pogut criticar, estem segurs que dins de la ciutadania veuen positivament el reconeixement”, ha conclòs el mandatari.
Paral·lelament, el cap de Govern ha abordat la possibilitat d’acollir refugiats palestins. Ha confirmat que fins ara “no hem tingut cap petició formal d’acollir refugiats”, tot i que recentment es va reunir amb la plataforma Hope Palestina, que està elaborant unes bases en cas que la situació ho requereixi. “Aquesta possibilitat encara no la podem contemplar, però el dia que es posi sobre la taula s’estudiarà”, ha indicat.
Segons Espot, si arribés el moment, Andorra valoraria la creació de corredors humanitaris i faria una anàlisi dels perfils de les persones refugiades per assegurar totes les garanties, tant en l’àmbit educatiu com en el sanitari. “No estem en aquest punt actualment”, ha subratllat, tot criticant que alguns discursos polítics al país sobre aquest tema “es van radicalitzant cada cop més” i generen polarització.
Trencar relacions displomàtiques amb Israel no entra en el plans
El cap de Govern també ha deixat clar que Andorra no trencarà les relacions diplomàtiques amb Israel. “No ens plantegem de cap de les maneres suspendre les relacions diplomàtiques amb Israel”, ha remarcat, tot advertint que davant el conflicte “no s’ha de recórrer a solucions radicals”.
Espot ha defensat que el Govern aposta per la via del diàleg i per una actitud pedagògica que contribueixi a resoldre el conflicte. “Volem fer pedagogia per solucionar”, ha dit, tot recordant que, si bé el Principat pot no compartir algunes de les actuacions del Govern israelià, això no justifica mesures extremes.
En aquest context, l’Executiu s’ha mostrat receptiu a col·laborar amb la plataforma civil Hope Palestina. Espot ha explicat que ja s’han posat a disposició de l’entitat i que “si tenien alguna petició, vam dir que l’estudiaríem”. A més, ha reiterat que Andorra està “absolutament oberta en el marc de les Nacions Unides per ajudar a la crisi humanitària”.
Segons ha subratllat, el compromís del Govern és donar suport a iniciatives que permetin atendre les necessitats humanitàries, sense comprometre l’equilibri de la política exterior andorrana.