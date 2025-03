Reunió de poble a la Massana

“Escó itinerant”, la nova proposta per escoltar els neguits ciutadans impulsada per Concòrdia

La primera trobada tindrà lloc dimecres vinent per tal que els ciutadans puguin interactuar amb els parlamentaris i traslladar-los així dubtes com en matèria d'habitatge

El grup parlamentari de Concòrdia ha preparat per al pròxim dimecres, 2 d’abril, i a les 19:00 hores, un acte al Teatre de Les Fontetes de la Massana amb l’objectiu de donar veu a tots els ciutadans de la parròquia. Amb el nom d’“Escó itinerant”, la formació busca transformar el paradigma de la reunió de poble tradicional.

Per aquest motiu, fan saber que l’espai es presta perquè qualsevol persona que tingui un neguit o una proposta sobre un determinat tema, pugui expressar-se públicament. La novetat, val a dir, és que s’oferirà un seient damunt l’escenari, de forma que els habitants puguin participar directament en el debat.

Val a dir que seran els membres del grup parlamentari, amb la participació també de membres del partit, els qui respondran i/o intercanviaran visions amb els ciutadans i les ciutadanes, “posant especial èmfasi en els temes d’actualitat, com la problemàtica de l’habitatge o la preservació de l’entorn natural”, com recorden.

En definitiva, es tracta d’oferir als locals “un espai de diàleg directe i, alhora, aprofitar per fer-los un retorn de la tasca legislativa realitzada durant els dos primers anys de legislatura al Consell General”. La formació deslliga que es tracta d’un acte únic en aquest format, pensat per a un públic més reduït, precisament per facilitar que els i les assistents prenguin la paraula i poder mantenir un diàleg real amb els mateixos.