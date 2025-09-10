Escalé i Jordana reaccionen a la marxa de Punjabi i alerten que cal nomenar aviat un substitut per evitar bloquejos

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha lamentat la dimissió de Resma Punjabi com a directora de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) i ha destacat que “ha estat una persona molt compromesa amb el servei públic” i que la seva feina al capdavant de l’agència “ha estat valuosa tant des d’un punt de vista professional com humà”. Segons Escalé, la seva tasca “ha contribuït a reforçar la protecció de drets en un àmbit clau com és el de les dades personals”.
Tot i les crítiques que Punjabi va fer al Consell General arran de la reforma legislativa aprovada, Escalé ha subratllat que “en cap cas, cap de les modificacions legislatives que han tingut lloc volien restar poder a la cap d’Agència o cap altra persona de l’APDA” i ha defensat que la voluntat del Consell General “ha estat fer una llei al màxim completa i garantista possible”. En aquest sentit, ha afegit que és “del tot respectable” que Punjabi consideri portar la qüestió a la Fiscalia i ha valorat que “és una bona pràctica quan hi ha qualsevol assumpte que podria ser susceptible d’il·legalitat que es porti a la Fiscalia i que sigui la justícia, de forma independent, la qui ho determini”.
El president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha coincidit a reconèixer la trajectòria de la fins ara directora. “Treballar pel sector públic de vegades significa hores més llargues, visibilitat, responsabilitat i sentit de país”, ha expressat. A més, ha remarcat que ara la responsabilitat dels consellers generals “és de fer aquest procés el màxim àgil possible” i ha advertit que “no ha de transcórrer massa temps entre el moment de la dimissió i el nomenament de la seva persona substituta”.
Jordana ha volgut deixar clar, però, que desmenteix “absolutament” qualsevol ingerència política en la seva gestió, tot recordant que l’APDA és un organisme dependent del Consell General i que les reformes legislatives impulsades en els darrers mesos “no van afectar en cap cas les competències de l’agència en matèria de protecció de dades personals, sinó aspectes organitzatius i orgànics”. En aquest sentit, ha detallat que es va modificar el procediment de nomenament de la direcció per fer-lo més obert, es va integrar el cos d’inspectors dins de la funció pública i es van enquadrar les directives financeres per complir amb la Llei de finances públiques.
El dirigent demòcrata ha admès que la manera com s’ha produït la dimissió els ha agafat “de sorpresa” i ha lamentat “aquesta sortida intempestiva” que, segons ha dit, “no és de rebut perquè deixa en una situació complicada una institució com l’Agència de Protecció de Dades”. A més, ha reconegut que, ara mateix, el funcionament queda “gairebé bloquejat”, ja que moltes de les funcions legals estaven atribuïdes directament a la directora, i ha remarcat la necessitat de trobar solucions per al dia a dia mentre no es designi una nova direcció. Jordana ha fixat com a objectiu que la votació per al relleu pugui tenir lloc al pròxim Consell General, previst per als dies 8 o 9 d’octubre, o bé al novembre si no fos possible abans.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expressat la seva sorpresa tant per la dimissió de Punjabi com per la rotació de personal i les diferents renúncies produïdes durant la legislatura. També ha recordat que el seu grup es va oposar a l’augment de sou proposat per l’APDA, al·legant motius de “coherència amb la nostra línia de contenció de la despesa pública”.
Finalment, tant Concòrdia com Demòcrates han coincidit que el més urgent és agilitzar el procés de substitució per garantir la normalitat en el funcionament de l’APDA. “És responsabilitat nostra com a consellers generals designar ràpidament la persona substituta”, ha recordat Jordana. Des d’Andorra Endavant, Montaner ha volgut deixar constància de la bona relació amb la directora sortint i ha agraït que, en el seu moment, l’agència els fes arribar una petició per millorar les seves pàgines web amb l’objectiu de reforçar la protecció de dades.