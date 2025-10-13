Escalé acusa la majoria de “dilatar els terminis” i bloquejar totes les seves propostes sense possibilitat de debat

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha denunciat aquest dilluns el fet que Demòcrates per Andorra hagi tornat a tombar dues noves proposicions de llei presentades per la formació —relatives al dispositiu d’acolliment per als nouvinguts i la modificació sobre la Llei d’immigració—. El dirigent ha lamentat que totes les proposicions de llei impulsades pel seu grup hagin estat rebutjades, un total de set iniciatives, sis de les quals ja han estat formalment denegades, mentre que la setena —sobre la creació d’un parc natural— encara no ha rebut resposta. Tot i això, el parlamentari ha explicat que el Govern ja els ha informat que el criteri serà negatiu i que la majoria votarà en contra.
“El que observem és una dilació constant dels terminis per una qüestió de ‘patent’ política”, ha criticat Escalé, tot reclamant que aquestes propostes “com a mínim s’haurien de poder discutir a nivell intern”. Així, ha recordat que, en diversos casos, les mateixes qüestions que Concòrdia havia proposat han acabat incloses en projectes de llei impulsats pel Govern. “Ens sembla fantàstic que reprenguin les nostres propostes legislatives, però demanem que siguin mesures valentes en un moment en què l’acumulació massa ràpida de persones, edificis i inversió especulativa sobre el territori està provocant una situació cada vegada més insostenible”, ha advertit.
“Demanem que siguin mesures valentes en un moment en què l’acumulació massa ràpida de persones, edificis i inversió especulativa sobre el territori està provocant una situació cada vegada més insostenible” – Cerni Escalé
Escalé ha assegurat que el procés legislatiu es retarda innecessàriament, ja que “es perd temps entre que es descarta una qüestió i es formula una altra, i sovint les propostes que acaben prosperant són molt més tímides”. En aquest sentit, ha subratllat que Concòrdia “no entén per què se li denega el debat en comissió legislativa sobre iniciatives que, en molts casos, van en la mateixa línia que les del Govern”. “Ens agradaria que ens poséssim més d’acord”, ha apuntalat, tot afegint que la situació “ens molesta i ens preocupa profundament”. Malgrat això, ha remarcat que el grup mantindrà la seva voluntat de diàleg i insistirà amb noves iniciatives: “Les victòries del Govern són victòries per al país, però la nostra feina és continuar insistint amb noves propostes”, ha conclòs.