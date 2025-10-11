Emmanuel Macron torna a nomenar Sébastien Lecornu com a primer ministre en ple bloqueig polític francès

El president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha tornat a designar aquest divendres 10 d’octubre de 2025 el centredreta Sébastien Lecornu com a primer ministre i li ha encarregat la formació d’un nou executiu. La decisió s’ha anunciat entrada la nit, després que el cap d’Estat hagi mantingut una ronda de reunions amb diversos partits polítics, excepte Agrupación Nacional i La Francia Insumisa, exclosos per les seves posicions als extrems ideològics, segons han informat mitjans de comunicació internacionals.
Lecornu, de 39 anys, havia presentat la seva dimissió a començaments de setmana, un fet que ha agreujat la crisi institucional que ha afectat França des de les eleccions legislatives anticipades de 2024. Aquella convocatòria ha deixat una Assemblea Nacional sense majoria, dividida entre esquerra, centredreta i ultradreta. Amb aquest nou nomenament, Macron ha intentat desbloquejar la situació parlamentària i ha buscat evitar un nou avançament electoral.
En un missatge publicat a la xarxa X, Lecornu ha declarat que “accepta, per deure, la missió que li ha confiat el president” i ha assegurat que treballarà per restablir la confiança i posar fi a una crisi que, segons ell, “perjudica la imatge i els interessos de França”.
El retorn de Lecornu al càrrec ha situat França davant un nou intent de consolidar govern després que el Parlament hagi rebutjat dos primers ministres anteriors —Michel Barnier i François Bayrou— durant el debat dels pressupostos. El nou primer ministre ha assumit la responsabilitat de buscar una majoria que permeti aprovar els comptes del 2026 i ha promès estabilitzar la vida política del país.