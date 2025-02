El PS proposa la creació d’un Pla pel Dret a l’Habitatge 2025-2029 per garantir l’accés a llars assequibles

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat vuit reserves d’esmena a la Llei Òmnibus, les quals es debatran en la sessió del Consell General prevista per al proper 6 de març. Les propostes dels socialdemòcrates busquen introduir modificacions en diversos aspectes de la norma. Entre les principals mesures defensades, es proposa que les promocions immobiliàries d’inversió estrangera rebin permís només si es destinen exclusivament al lloguer a preu assequible, en lloc d’un arrendament general, com preveu l’actual redactat.

A més, el grup planteja un augment dels tipus i els períodes de referència i la reserva d’un 20% del sòl urbanitzable per al parc públic d’habitatge a preu assequible, tant de compra com de lloguer. Així mateix, es reclama que la reserva de sòl per a habitatges de protecció pública no pugui ser inferior al 50% del total previst. També es proposa afegir un nou article sobre la creació d’un Fons per a l’habitatge de protecció pública a preu assequible i encomanar al Govern l’elaboració i execució d’un Pla pel Dret a l’Habitatge 2025-2029.

Una altra de les reserves d’esmena fa referència a mesures per evitar la denominada “trampa del fill”. Finalment, els socialdemòcrates demanen la definició clara de conceptes com “preu assequible”, determinant que no superi el 33% de la renda de l’Ingrés Familiar Medià, l’“Índex de referència de preus de lloguer”, basat en l’estimació del preu mitjà del metre quadrat segons la ubicació i característiques de l’habitatge, i “gran tenidor”, considerant com a tal qualsevol persona física o jurídica amb cinc o més immobles d’ús residencial.