Vela presenta fins a 58 esmenes a la llei de dades en l’àmbit penal per reforçar les garanties de protecció de dades

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat 58 esmenes al Projecte de llei qualificada relativa al tractament de dades personals en l’àmbit de la prevenció, investigació i persecució d’infraccions penals, actualment en tràmit parlamentari al Consell General. Segons ha exposat el grup, les propostes tenen un caràcter eminentment tècnic i no qüestionen la necessitat d’un marc legal específic per regular el tractament de dades en l’àmbit penal i de la seguretat pública. L’objectiu, remarquen, no és alterar el fons del text, sinó “millorar-ne el redactat, la claredat i la coherència”, així com reforçar les garanties dels drets fonamentals i evitar interpretacions excessivament àmplies que puguin afectar la protecció de les persones.
Les esmenes busquen delimitar amb més precisió l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la llei per evitar que es pugui entendre com una autorització genèrica o automàtica per a l’ús o l’intercanvi de dades sense garanties suficients
Entre les modificacions plantejades, Vela proposa reforçar l’exposició de motius per deixar clar que la futura norma s’ha d’interpretar d’acord amb els principis de necessitat i proporcionalitat, en coherència amb la Constitució, amb la Llei qualificada de protecció de dades personals i amb els estàndards europeus. Pel que fa a l’articulat, les esmenes busquen delimitar amb més precisió l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la llei per evitar que es pugui entendre com una autorització genèrica o automàtica per a l’ús o l’intercanvi de dades sense garanties suficients.
Les propostes insisteixen que qualsevol tractament en l’àmbit penal ha de ser “sempre lícit, necessari i proporcional” i plantegen limitar estrictament les finalitats permeses. En aquesta línia, s’introdueixen terminis de revisió periòdica per evitar la conservació indefinida de dades en un àmbit especialment sensible. Igualment, es reforcen les garanties quan es tracti de categories especials de dades (com les biomètriques, genètiques, de salut o ideologia), exigint salvaguardes específiques i cobertura legal expressa. Finalment, les esmenes posen l’accent en la necessitat d’assegurar la coherència amb el règim general establert a la llei de protecció de dades del 2021 i en disposar d’una autoritat de control independent.