Relacions laborals

Els sindicats i la CEA arriben a un preacord per facilitar la representació dels treballadors en les empreses

Al setembre podria estar enllestit i la voluntat, segons Ubach, és "no haver de passar per tota la farragositat" que hi ha en l'actual sistema

“Pot significar un abans i un després en les relacions entre treballadors i empresaris”. Aquestes han estat les paraules del secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, fent un petit balanç després d’anunciar que els sindicats i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) han arribat a un preacord per facilitar la representativitat dels treballadors dins les companyies. De fet, així ho ha apuntalat també la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, després del Consell Econòmic i Social celebrat aquest dijous. “S’està avançant molt positivament. Totes les parts estan demostrant la voluntat de trobar solucions que ens permetin arribar a fer aquesta modificació de manera consensuada”, ha dit satisfeta. En aquest sentit, ha exposat que s’han emplaçat al setembre per tenir-ho tot pràcticament enllestit a efectes de modificar el títol 4 de la Llei de relacions laborals.

Ubach també ha celebrat l’avinentesa amb la patronal: “Per primera vegada estem alineats per trobar solucions als problemes que tenim al país”. Ha matisat que la voluntat d’aquest preacord, al qual li resten serrells per definir, és perquè els treballadors “puguin tenir la seva representativitat sense haver de passar per tota la farragositat” que hi ha en l’actual sistema, i que els comitès d’empresa i els delegats dels treballadors “siguin una realitat”. “Si volem avançar cap a una homogeneïtzació del sistema empresarial andorrà amb la resta del món s’ha de canviar tot això, ens hem quedat als antípodes”, ha completat, incidint que una de les demandes és donar “les potestats que es mereixen” als comitès.

En tot cas, les diferents adhesions consensuades ja tenen el vistiplau dels sindicats, a diferència de la CEA, que encara no ha aprovat el preacord. Malgrat això, el seu president, Gerard Cadena, s’ha mostrat optimista. També ha recordat que l’estructura que hi ha ara dins la llei està validada per la Unió Europea, i que la intenció és adaptar-la a la casuística del Principat. Per exemple, la normativa actual marca el topall en 11 treballadors, però entorn el 90% de les empreses del país tenen menys de 10 empleats. Llavors, des de l’USdA s’ha demanat que companyies de tres o cinc treballadors també puguin tenir el seu delegat.

Moratòria dels lloguers

En matèria d’habitatge, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ha esmentat que durant el CES han demanat formalment “que la moratòria d’aquests anys es continuï allargant fins que no es resolgui el problema”. En aquest sentit, ha lamentat el constant increment dels preus, tant de compra com de lloguer, tot assenyalant que “tots els habitants d’Andorra es mereixen tenir un habitatge a un preu assequible i no al preu de mercat d’avui dia”.