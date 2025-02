Els propietaris de terres reclamen una planificació urbanística amb visió global i coordinada

Canillo ha acollit aquest dimarts la reunió de cònsols en el marc de la demanda d’una planificació urbanística més global i coherent per a Andorra. En aquesta trobada, l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes ha exposat els seus neguits davant la modificació de la llei del sòl que vol impulsar el Consell General i ha presentat propostes per millorar la gestió del territori, coincidint en la necessitat d’establir una taula de treball permanent amb la participació de polítics i experts en urbanisme i gestió del territori.

Durant la trobada, el secretari general de l’entitat, Jordi Cerqueda, ha denunciat la manca d’una visió global en matèria d’urbanisme i ha criticat que molts comuns actuen de manera parroquialista. “Cal un enfocament coordinat que freni la disbauxa urbanística i garanteixi un desenvolupament sostenible”, ha afirmat. Per aquest motiu, ha proposat la creació d’una taula de treball complementària a la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), destinada a analitzar la situació econòmica del país i del seu entorn europeu per adaptar-hi la planificació territorial.

En aquesta línia, ha posat sobre la taula la necessitat d’una actualització periòdica de les dades urbanístiques i econòmiques, plantejant la creació d’un mecanisme que permeti revisar la situació del país cada cinc anys. “Sense aquesta anàlisi constant, es corre el risc de prendre decisions sense fonament”, ha advertit. A més, ha assenyalat que el problema de l’habitatge és un exemple flagrant de la manca de planificació i que cal prendre mesures per evitar que la pressió immobiliària afecti negativament la qualitat de vida de la població. “El creixement urbanístic ha de ser sostenible i no pot dependre només dels interessos especulatius”, ha destacat.

Per la seva banda, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que s’han presentat propostes per aplicar la llei del sòl, i que seran analitzades per valorar-ne l’evolució. «Ens han presentat un document de propostes, en prenem nota per analitzar-les i valorar-ne l’aplicació», ha assegurat. Seguint aquesta línia, un altre dels punts destacats de la reunió ha estat la necessitat de col·laborar amb la Comissió d’Estudi per garantir un creixement urbanístic sostenible. “El Consell General ja ha estat treballant en una modificació de llei i s’han fet reunions i taules de treball compartides. Cal que comuns i Govern treballin conjuntament“.

El cònsol també ha valorat positivament el fet que les restriccions urbanístiques aplicades en alguns plans han contribuït a revaloritzar les propietats. “S’ha demostrat que amb certes limitacions, el valor de les propietats ha augmentat”, ha indicat, tot defensant que la preservació del territori és fonamental per al desenvolupament econòmic i turístic d’Andorra. Finalment, Alcobé ha defensat que ja existeixen eines supracomunals, com els plans sectorials, però ha reconegut que el debat ha de centrar-se en el contingut de les mesures i no en el nom dels instruments. “El nom no fa la cosa, l’important és l’eficàcia de les mesures”, ha sentenciat.