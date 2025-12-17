Concòrdia destaca la neutralitat de Serrano Pentinat, mentre el PS troba a faltar referències als problemes del país

En el marc de la Recepció de Nadal oferta aquest dimecres pel copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, diversos representants polítics han valorat públicament el contingut del seu discurs. Un d’ells ha estat el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha posat l’accent en la dimensió històrica i de futur del missatge: “Andorra és un país arrelat a la seva història, però que ha de saber mirar cap al futur”, ha indicat, afegint que aquest arrelament històric “s’ha de combinar amb la modernitat dels nous temps”, fet que, al seu entendre, “implica una flexibilitat que esperem trobar amb el copríncep episcopal”.
Així, Escalé ha qualificat el parlament de “molt neutral”, destacant que és “la primera vegada en molts anys que el copríncep episcopal no menciona directament la Unió Europea”, tot i que, segons ha afegit, sí que fa referència a “la bona entesa internacional, que és indubtable que Andorra ja té”. En aquest context, ha esmentat qüestions que considera rellevants per al país, com ara la interrupció voluntària de l’embaràs, i ha expressat que des de Concòrdia es vol “celebrar la bona voluntat per avançar en canvis”, tot recordant que “alguns d’aquests canvis ja són molt necessaris”.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha considerat que el discurs ha tingut un marcat caràcter pastoral. “Ha estat un discurs molt d’aquestes festes de Nadal”, ha afirmat, tot indicant que des del seu grup s’esperava “un discurs més polític, amb missatges adreçats a la ciutadania i a la classe política”. Malgrat això, ha assenyalat que comparteix l’aposta per la multilateralitat per afrontar els conflictes globals, si bé ha advertit que “calen solucions”.
En aquest sentit, Vela ha afegit que des del PS s’esperava un missatge “més adreçat als problemes d’Andorra”, amb referències a qüestions com l’habitatge. Tot i reconèixer que el copríncep episcopal no pot pronunciar-se sobre l’avortament, ha afirmat que sí que esperaven “un discurs més orientat a la garantia dels drets i al respecte institucional per a tothom”, en una línia similar a la del seu primer discurs durant el jurament del càrrec.
Per altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha fet una valoració “altament positiva” del parlament de Serrano Pentinat. Segons ha destacat, ha fet “balanç del seu primer any” al capdavant de la institució i ha posat de manifest que ja ha tingut “ocasió de recórrer tot el territori i de tenir un coneixement profund de la realitat andorrana”. Espot ha assenyalat que el discurs “ha enllaçat bé quines han de ser les prioritats de l’acció política, governamental i legislativa d’Andorra”, tot afegint que aquestes prioritats estan “vinculades a la seva visió pastoral”.
En una línia similar s’ha expressat el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, qui ha qualificat la intervenció de Serrano Pentintat com un “discurs plenament de Nadal”. Jordana ha remarcat que ha estat un missatge amb “bons desitjos no només per a Andorra, sinó també a nivell mundial”, i ha considerat que es tracta de missatges “propis d’aquestes dates”. En aquest sentit, ha apuntat que “des del punt de vista polític, potser avui no tocava fer-ne una valoració més en profunditat”.