Segona jornada del Debat d'Orientació Política

Els grups parlamentaris proposen 24 mesures per impulsar accions en fiscalitat, habitatge i serveis socials

Les demandes parlamentàries mostren consens en temes socials i divergències en qüestions de model fiscal i relacions internacionals

Els grups parlamentaris han formulat fins a 24 propostes de resolució instant l’executiu a actuar en diferents àmbits en el marc de la segona jornada del debat d’orientació política. D’aquesta manera, han estat els parlamentaris d’Andorra Endavant els que han posat ‘més deures’ al Govern, ja que han presentat un total de vuit propostes. El Partit Socialdemòcrata n’ha formulat set, mentre que Concòrdia n’ha presentat cinc i Demòcrates dues. A més, Ciutadans Compromesos i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, n’han presentat altres dues de manera conjunta. La revisió del sistema tributari, les ajudes familiars, l’habitatge o la pressió fiscal han estat algunes de les principals propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris.

Així, des del grup parlamentari d’Andorra Endavant s’encomana estudiar la creació d’un registre oficial de ciutadans andorrans residents a l’estranger per assistir-los en casos d’emergència; revertir els posicionaments que comprometin la neutralitat d’Andorra a nivell internacional; estudiar la implantació d’un mecanisme de ‘sponsorship’ de l’empresa al treballador que actuï com a garant del seu dret de residència mentre duri la relació contractual; prohibir de forma explícita que es puguin domiciliar societats mercantils, constituïdes per inversors no residents, en pisos d’ús residencial que no estiguin habitats; donar prioritat al teixit empresarial andorrà pels esdeveniments internacionals; o estudiar un mecanisme d’exempció de l’Impost sobre Societats per a aquelles empreses que incrementin els salaris en un percentatge superior de l’augment mínim legal establert.

El grup parlamentari liderat per Carine Montaner també ha proposat rebaixar la pressió fiscal a la ciutadania resident establint un tram de tributació exempt d’entre 1 i 40.000 euros, del 5% entre 40.001 i 50.000 euros i del 10% entre 50.001 euros en amunt; així com revisar els criteris d’atorgament de les ajudes socials.

Pel que fa al Partit Socialdemòcrata, han encomanat reconèixer l’Estat Palestí en el més breu termini possible; l’elaboració d’una llei que reguli el dret a una informació veraç i no discriminatòria, així com l’estudi per a la creació d’un organisme de supervisió similar a l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de França; la creació d’un grup de treball d’experts per reflexionar sobre el model migratori amb la participació del sector públic i privat; estudiar la conveniència d’implementar la signatura i ratificació del PIDESC; estudiar l’augment del mínim exempt per a l’IRPF; la posada en marxa, en un termini de sis mesos, d’un xec bebè per als nadons que acaben de néixer i durant els seus primers tres anys de vida; i la revisió i la modificació dels criteris d’accés a les subvencions per a la producció editorial.

Per part de Concòrdia s’encomana al Govern, en un termini de dotze mesos, a la creació i implementació d’un sistema nacional de registre i seguiment únic de persones ateses pels serveis socials com a eina complementària amb la història social compartida; fer arribar al Consell General en un termini de tres mesos un document executiu detallat sobre el Pla de Benestar Digital dels infants i joves que inclogui un full de ruta; l’elaboració d’un pla estratègic nacional sobre l’ensenyament de formació professional en un termini de sis mesos; la creació d’un pla integral de suport a les persones cuidadores no professionals de familiars dependents i estratègies preventives; i la reserva d’un 10% del parc públic d’habitatges a preu assequible per a persones majors de 65 anys.

Quant a les propostes de Demòcrates, hi ha l’encomana al Govern i a la resta d’administracions públiques que accelerin la implementació de les accions previstes a la llei de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació per reforçar el nivell de protecció, intensificar les actuacions, establir mecanismes de coordinació reforçada entre els actors implicats i aplicar de forma efectiva i rigorosa el Pla nacional de resposta a incidents. A més, també han proposat al Govern i als comuns, mitjançant un conveni, la redacció i aprovació d’una proposta de plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques generals per als contractes administratius d’ambdues administracions, i de les entitats parapúbliques o de dret públic que en depenguin, i de la resta d’entitats del sector públic que no estiguin incloses en els supòsits de la llei de contractació pública.

Finalment, des de Ciutadans Compromesos i el conseller general no adscrit s’ha proposat encomanar al Govern que, en un període de dotze mesos, avaluï la possibilitat que Andorra promogui els tràmits pertinents per adherir-se al Conveni de la Haia i consolidar així un sistema de protecció coherent amb els valors europeus i els compromisos internacionals; i que en un període màxim de sis mesos s’avaluï la possibilitat de modificar el codi de procediment civil per tal de suprimir, en els casos que sigui possible, l’exigència de fer judici oral i agilitzar així els tràmits judicials.