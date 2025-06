Tercera jornada del Debat d'Orientació Política

Demòcrates tomba una nova proposta de l’oposició per lligar el permís de residència al contracte de treball

El debat sobre les empreses pantalla també queda ajornat, malgrat els avisos de Montaner sobre l’ús fraudulent de pisos destinats a lloguer assequible

En el marc de la tercera jornada del Debat d’Orientació Política, celebrada aquest divendres, el Consell General ha desestimat la proposta de resolució presentada per la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui plantejava estudiar la possibilitat de lligar el permís de residència d’un treballador a l’empresa contractant.

Montaner ha defensat la iniciativa afirmant que “la proposta busca facilitar la contractació de persones”, tot posant en relleu les dificultats que, segons ha dit, tenen les empreses per cobrir determinades vacants. El text, sense modificacions respecte a la versió original, pretenia obrir la porta a una figura de patrocini laboral per agilitzar els tràmits migratoris i simplificar la gestió dels permisos.

Des de la majoria, la consellera general Sílvia Riba ha rebutjat la proposta assegurant que “acontrar i fer el sistema més rígid treu drets als treballadors”, i ha confirmat el vot en contra del seu grup. També s’hi ha oposat la consellera socialdemòcrata Judith Casal, qui ha advertit que vincular la residència a una empresa concreta suposaria “bloquejar” la llibertat individual del treballador. “La residència és una condició personal per estar al país, no una extensió del contracte laboral”, ha argumentat.

En canvi, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha defensat el contingut de la proposta, tot assegurant que “no es perd res per estudiar mesures que permetin agilitzar les residències i millorar el control migratori”. Escalé ha considerat que la proposta “va ben encaminada” i que mereixeria una anàlisi a fons.

Ajornat el debat sobre les empreses pantalla

Una altra de les propostes de resolució presentada per Montaner, la qual reclamava una resposta més contundent davant el fenomen de les empreses pantalla, també ha estat tombada aquest divendres. La iniciativa demanava al Govern mesures per evitar que immobles destinats a habitatge assequible acabin sent utilitzats per societats sense activitat real.

Durant la seva intervenció, la presidenta d’Andorra Endavant ha recordat que aquesta problemàtica ja es va plantejar durant el debat de la Llei Òmnibus, i ha lamentat que encara no s’hagi mantingut cap reunió amb l’Associació de Gestors d’Andorra. “Tothom que té una empresa ha de tenir una adreça —ja sigui un coworking o un local compartit—. No estem inventant la roda, és sentit comú”, ha afirmat. La consellera ha defensat la necessitat de garantir un ús correcte dels espais destinats a habitatge i ha criticat el rebuig anunciat per la majoria.

El president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha justificat el vot contrari recordant que els immobles afectats per la llei d’habitatge van ser concebuts com una resposta puntual a una situació de crisi, i que actualment les empreses tenen fins a divuit mesos per acreditar activitat real. “Aquestes situacions ja estan controlades”, ha dit, i ha afegit que el debat s’hauria de fer de manera més àmplia.

En una línia similar, des de la bancada socialdemòcrata Casal ha afirmat que comparteixen el fons de la proposta, però ha defensat que cal més temps per estudiar-la. “És un debat molt més ampli i caldria trobar fórmules que no comprometin la llei actual”, ha apuntat, tot anunciant l’abstenció del seu grup. Per part de Concòrdia, Escalé ha defensat que la iniciativa “posa sobre la taula una qüestió rellevant” i ha instat el Govern a impulsar un projecte de llei específic per abordar aquesta problemàtica.

Aprovada la proposta per condicionar les ajudes socials a la recerca activa de feina

Finalment, una de les propostes d’Andorra Endavant que sí que ha assolit el vot a favor de la majoria parlametària ha sigut la relativa al plantejament d’un nou enfocament per a l’atorgament d’ajudes socials. La iniciativa, defensada de nou per Montaner, advoca per condicionar els ajuts a la meritocràcia i la responsabilitat individual, i fixa com a requisit que els beneficiaris majors d’edat en situació d’atur acreditin estar buscant feina activament. “Andorra necessita un sistema d’ajudes més just, que no penalitzi els qui fan un esforç per tirar endavant”, tot insistint que “no es tracta d’excloure, sinó de garantir que els ajuts arribin a qui realment els necessita i es compromet a buscar feina”.