Els comuns exigeixen revisar el finançament de l’enllumenat públic i recuperar l’exempció del cost

En la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols celebrada aquest dimarts, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en qualitat de portaveu, ha afirmat que “la voluntat dels comuns és tornar a la situació anterior, en què els comuns no havien d’assumir el cost de l’enllumenat públic”. Segons ha explicat, fa aproximadament dos anys i mig, la conjuntura geopolítica va portar els comuns a assolir un acord temporal per afrontar la crisi energètica que es vivia en aquell moment. Aquest acord, signat per primera vegada a la història, va suposar que les corporacions locals haguessin d’assumir el cost de la factura de l’enllumenat públic de les carreteres generals i secundàries, una situació que fins llavors no s’havia produït.

Per la seva banda, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha recordat que “l’acord inicial, abans de l’any 2022, establia que l’enllumenat públic era gratuït sempre que el consum de la parròquia no superés el 2% del total nacional“. Tanmateix, la crisi energètica generada per la guerra a Ucraïna al 2021 va obligar a replantejar aquesta condició i a buscar un equilibri en el finançament, una decisió que en aquell moment es va considerar necessària però que, segons els cònsols, ara ja no respon a la realitat actual.

Els cònsols han destacat que aquesta mesura va permetre optimitzar el consum elèctric i realitzar inversions en nous sistemes d’il·luminació. Ara, amb una situació energètica més estable, reclamen recuperar les condicions anteriors i obrir el debat sobre la gestió de les infraestructures i els serveis públics, tant comunals com estatals. En aquest sentit, Alcobé ha defensat que” l’esforç fet en els darrers anys va ser positiu perquè va permetre ajustar i reduir el consum, així com invertir en estalvi energètic”, tot insistint, però, que el context actual és molt diferent i que cal replantejar la situació.

En aquest sentit, Alcobé ha assegurat que la petició ja ha estat traslladada al cap de Govern, qui ha manifestat la possibilitat d’aplicar un descompte de fins al 15% en el cost de l’enllumenat públic. A més, ha remarcat que aquesta qüestió s’emmarca en un debat més ampli sobre el finançament de les infraestructures comunals, especialment pel que fa al manteniment de carreteres generals i secundàries.

Després de la crisi energètica, es va acordar una revisió del finançament d’aquests serveis, però amb l’actual estabilització econòmica, els comuns consideren necessari renegociar les condicions per clarificar el paper de cada administració i establir un nou marc de repartiment de costos. Alcobé ha subratllat que “la situació econòmica del 2025 no és comparable a la dels anys anteriors” i que, per aquest motiu, cal tornar a plantejar l’exempció del pagament de l’enllumenat públic.

