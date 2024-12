El síndic general insta a reflexionar sobre el llegat per a les generacions futures

El síndic general, Carles Ensenyat, ha recordat, en el tradicional discurs de la sessió de Sant Tomàs la importància de ser representatius i de pensar en el futur de la institució, abordant aquelles qüestions que preocupen la ciutadania. Segons Ensenyat, moltes d’aquestes preocupacions “s’havien anat deixant pendents” al llarg del temps, un fet que ha destacat davant les autoritats del país.

En aquest context, el síndic general ha fet una crida a reflexionar sobre “l’exigència de pensar quin és el llegat que es vol deixar a les generacions futures”. Entre els temes prioritaris, Ensenyat ha subratllat la necessitat d’afrontar qüestions com l’accés a un habitatge assequible i la sostenibilitat del turisme, dos dels grans reptes actuals d’Andorra.

Pel que fa als debats pendents, Ensenyat ha advertit que no es poden evitar assumint excuses argumentades. “Buscar responsables en la globalització seria un error”, ha recalcat, tot recordant a les autoritats que “ells són els responsables” i que tenen a les seves mans “totes les eines necessàries per minimitzar riscos”.

D’altra banda, el síndic general ha reconegut que, en diverses ocasions, no s’han sabut aprofitar oportunitats per reflexionar i planificar davant els reptes imminents. Malgrat això, ha destacat que, amb una actitud més proactiva, s’ha aconseguit transformar la visió d’Andorra, adaptant-la a un món en constant evolució.

Ensenyat ha aprofitat per posar deures als consellers: “Voldria demanar-los, com a reflexió de cara a l’any que aviat començarà, que allò que els andorrans hem sabut fer amb la Casa de la Vall al llarg de les últimes sis dècades, ho traslladem i siguem capaços de fer-ho a l’hora de planificar quin país volem per al futur”, concloent el seu discurs remarcant la importància d’adaptar la institució als temps moderns, però sense oblidar-ne la història.