El PS s’incorpora al debat sobre la transparència dels contractes d’Andorra Turisme arran del cas Cycling Masters

La consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha entrat a tràmit una bateria de preguntes al Govern per aclarir l’abast de les clàusules de confidencialitat incloses en diversos contractes signats per Andorra Turisme, especialment en relació amb l’esdeveniment Andorra Cycling Masters. Cal destacar que es tracta de la primera demanda d’informació presentada per Moliné després d’haver jurat el càrrec en substitució de la també socialdemòcrata Judith Casal.
En la seva demanda d’informació, el grup socialdemòcrata sol·licita al Govern que detalli el nombre total de contractes o convenis signats per Andorra Turisme amb clàusules de confidencialitat des de la seva creació, així com els motius legals que n’han justificat l’exclusió de la Llei de contractació pública. Així, Moliné recorda que Andorra Turisme “és una societat mercantil 100% pública, finançada amb fons del pressupost general de l’Estat”, i subratlla que, per aquest motiu, “ha de garantir en tot moment els principis de transparència, publicitat i control públic de la despesa, independentment del règim contractual aplicable”.
“Andorra Turisme és una societat mercantil 100% pública […] Ha de garantir en tot moment els principis de transparència, publicitat i control públic de la despesa, independentment del règim contractual aplicable” – Laia Moliné
El PS demana també que s’especifiqui el cost total i desglossat de l’esdeveniment —incloent-hi cachets, allotjament, producció, promoció i seguretat—, i que s’indiqui quines parts del contracte són confidencials i amb quin criteri. Altres qüestions plantejades fan referència a si el Govern considera compatible la confidencialitat sobre imports públics amb el dret de la ciutadania a conèixer la destinació dels recursos públics, tal com estableix la Llei de transparència, i si té previst revisar els protocols interns de contractació d’Andorra Turisme per assegurar que les excepcions a la publicitat “siguin reals, excepcionals i degudament justificades”.
“La transparència no és una opció, és una obligació democràtica”, ha afirmat Moliné, qui ha insistit que ela formació Socialdemòcrata “continuarà vetllant perquè tots els organismes públics garanteixin l’accés a la informació sobre l’ús dels diners dels contribuents”.