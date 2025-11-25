El PS reclama mesures concretes de l’Executiu davant les “mancances” del darrer Observatori de la Infància

La consellera general socialdemòcrata, Laia Moliné, ha expressat la seva preocupació davant el fet que, un any més, l’informe posa de manifest tendències negatives i mancances que afecten directament el benestar dels infants i adolescents del país. La consellera ha recordat que «el Govern podia haver actuat amb més anticipació davant alguns dels indicadors que ja s’havien apuntat en edicions anteriors de l’Observatori».
En aquest sentit, la socialdemòcrata vol saber quines mesures concretes pensa implementar l’Executiu per revertir les mancances que s’hi detecten, i per garantir una resposta efectiva a les necessitats dels infants i adolescents d’Andorra. Així, la formació política considera que l’atenció a la infància i l’adolescència ha de ser una prioritat de país, i insta el Govern a actuar «amb determinació per assegurar que les polítiques públiques donen resposta a les necessitats reals i emergents d’aquest col·lectiu».