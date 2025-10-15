Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Els consellers del grup parlamentari socialdemòcrata en l'última sessió del Consell General.
Modificacions al marc de ciutadania

Els socialdemòcrates proposa reduir a deu anys el període de residència per accedir a la nacionalitat andorrana

Les esmenes plantegen ampliar els supòsits per a fills d’andorrans nascuts a l’estranger i reforçar el control sobre els processos de doble nacionalitat

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha registrat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei de la nacionalitat amb l’objectiu de simplificar l’accés a la ciutadania andorrana i reforçar-ne les garanties legals. La presidenta del grup, Susanna Vela, ha presentat les propostes, que se centren en tres àmbits principals: la reducció del temps de residència per a la naturalització, l’ampliació de supòsits per a fills d’andorrans nascuts a l’estranger i la prevenció de possibles abusos relacionats amb la doble nacionalitat.

Pel que fa al període de residència, el PS proposa rebaixar-lo de vint a deu anys, sempre que la persona hagi viscut de manera estable al Principat i hagi cursat deu anys d’escolaritat en centres andorrans. El text preveu també la possibilitat de realitzar fins a dotze mesos de formació fora del país durant aquest període.

Una altra esmena inclou la possibilitat d’obtenir la nacionalitat andorrana per als fills d’andorrans nascuts a l’exterior, encara que tant els progenitors com els descendents hagin nascut fora del territori, sempre que existeixin vincles acreditats amb Andorra. Aquesta mesura respon a situacions cada cop més freqüents entre famílies residents a l’estranger.

Les esmenes socialdemòcrates inclouen també ajustos tècnics i ampliacions de terminis per formalitzar la renúncia a la nacionalitat d’origen, així com millores en el control dels processos provisionals de nacionalització, amb l’objectiu de garantir transparència i coherència en l’aplicació de la norma.

Finalment, el grup aposta per facilitar acords amb estats que no contemplin la renúncia formal a la seva nacionalitat, amb la finalitat d’assegurar la plena validesa de la nacionalitat andorrana i evitar la coexistència de dos passaports.

