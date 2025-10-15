Els socialdemòcrates proposa reduir a deu anys el període de residència per accedir a la nacionalitat andorrana

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha registrat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei de la nacionalitat amb l’objectiu de simplificar l’accés a la ciutadania andorrana i reforçar-ne les garanties legals. La presidenta del grup, Susanna Vela, ha presentat les propostes, que se centren en tres àmbits principals: la reducció del temps de residència per a la naturalització, l’ampliació de supòsits per a fills d’andorrans nascuts a l’estranger i la prevenció de possibles abusos relacionats amb la doble nacionalitat.
Pel que fa al període de residència, el PS proposa rebaixar-lo de vint a deu anys, sempre que la persona hagi viscut de manera estable al Principat i hagi cursat deu anys d’escolaritat en centres andorrans. El text preveu també la possibilitat de realitzar fins a dotze mesos de formació fora del país durant aquest període.
Una altra esmena inclou la possibilitat d’obtenir la nacionalitat andorrana per als fills d’andorrans nascuts a l’exterior, encara que tant els progenitors com els descendents hagin nascut fora del territori, sempre que existeixin vincles acreditats amb Andorra. Aquesta mesura respon a situacions cada cop més freqüents entre famílies residents a l’estranger.
Les esmenes socialdemòcrates inclouen també ajustos tècnics i ampliacions de terminis per formalitzar la renúncia a la nacionalitat d’origen, així com millores en el control dels processos provisionals de nacionalització, amb l’objectiu de garantir transparència i coherència en l’aplicació de la norma.
Finalment, el grup aposta per facilitar acords amb estats que no contemplin la renúncia formal a la seva nacionalitat, amb la finalitat d’assegurar la plena validesa de la nacionalitat andorrana i evitar la coexistència de dos passaports.