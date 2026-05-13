El PS presenta esmenes per reforçar la protecció del patrimoni documental i la política arxivística del Principat

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, ha presentat un paquet d’esmenes al Projecte de llei d’arxius i patrimoni documental amb la voluntat d’enfortir la preservació documental i actualitzar el model arxivístic d’Andorra. Les modificacions proposades busquen introduir millores tècniques i conceptuals al text legislatiu, així com reforçar els mecanismes vinculats a la conservació, la digitalització i l’accés a la documentació pública i privada considerada part de la memòria col·lectiva.
Entre les mesures destacades, la formació socialdemòcrata defensa reconèixer de manera explícita el paper dels arxius en la transparència institucional, el control públic i el dret ciutadà d’accés a la informació. També plantegen ampliar les obligacions de les administracions en matèria de gestió documental i preservació electrònica.
La iniciativa incorpora nous arxius al sistema nacional i reforça la preservació de documentació privada d’interès històric
El text incorpora igualment una redefinició més extensa del concepte de document públic, incloent-hi aquells materials generats o custodiats per persones o entitats que exerceixen funcions públiques. A més, es revisen diverses definicions tècniques relacionades amb la gestió documental i l’arxivística. Les esmenes també proposen ampliar el Sistema d’Arxius d’Andorra amb la incorporació explícita dels arxius de l’Administració de justícia, la Universitat d’Andorra, la Cambra de Notaris i els arxius parroquials.
Pel que fa a la documentació privada d’interès històric, la proposta reforça les obligacions de conservació i estableix instruments de suport i assessorament destinats a particulars i entitats responsables de custodiar aquest patrimoni. Vela ha afirmat que “la preservació del patrimoni documental és una responsabilitat col·lectiva i democràtica, perquè els arxius són memòria, coneixement i garantia de drets”. La consellera també ha defensat la necessitat de disposar “d’una llei moderna, coherent i ambiciosa que situï Andorra al nivell dels estàndards internacionals en matèria arxivística”.