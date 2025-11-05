El PS presenta esmenes als nous règims d’autònoms d’AE perquè “necessiten coherència amb la realitat del país”

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat dues esmenes a la Proposta d’Acord que Andorra Endavant va registrar instant el Govern a realitzar un informe sobre la viabilitat d’implementació d’uns nous règims d’autònoms. Si bé comparteixen la mesura, el president suplent de la formació socialista, Pere Baró, ha citat aquest matí que el projecte necessita d’una “concreció i coherència” d’acord amb la realitat social i econòmica del país, i que amb les esmenes el que busquen és “fer-lo més viable, just i sostenible”.
Cal recordar que la formació política presidida per Carine Montaner va plantejar l’exempció total de la cotització d’autònom a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per al jovent de fins a 25 anys, al que el PS proposa que aquests menors de 25 anys s’hi pugui acollir durant un màxim de 24 mesos –amb una revisió anual–, “sempre que sigui el primer cop que inicien una activitat econòmica per compte propi” i estiguin inscrits al registre pertinent, segons ha detallat la consellera general, Laia Moliné.
En afegit, ha esmentat que “s’establiria un sistema de control basat en la renda real per evitar abusos i garantir la proporcionalitat de la mesura”. Per la qual cosa, i amb la voluntat de no abusar del sistema de la CASS, si durant el període de dos anys una persona que s’hi acull supera un llindar d’ingressos mínims “que s’establirà”, aquesta passarà automàticament al règim reduït que la Caixa Andorrana de Seguretat Social ja preveu per als menors de 35 anys, el del 25%.
D’altra banda, els socialdemòcrates també han esmenat el punt 2 de la proposta d’Andorra Endavant, aquella que demana implementar un pla d’accions per promoure instruments de suport a l’emprenedoria juvenil i a la formació digital i tecnològica “per tal d’afavorir la creació d’activitat econòmica sostenible i alineada amb les noves oportunitats derivades de la intel·ligència artificial i l’economia digital”. Moliné ha fet referència que la iniciativa “no ha de ser només una declaració d’intencions”, sinó un projecte “que estigui estructurat i coordinat amb les entitats”.
En aquest sentit, la formació proposa que l’Executiu pugui elaborar i executar aquest pla en col·laboració amb entitats com la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra de Comerç, el Carnet Jove i altres organitzacions “empresarials i sectorials que ja estan emprenent mesures en aquest sentit”. “Hem d’agafar aquestes coses positives que s’estan fent per l’emprenedoria juvenil i estructurar-les amb una única estratègia”, ha completat.
Amb tot, Baró ha assegurat que comparteixen el diagnòstic que el règim actual “necessita millores”, tot defensant que qualsevol canvi ha de ser “responsable i equilibrat respectant la sostenibilitat de la CASS”. Així mateix, ha proferit que el sistema de cotització d’autònoms necessita canvis més enllà d’aquests proposats per al jovent.