Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La consellera general del partit socialdemòcrata, Susanna Vela, en el darrer Consell General. | Consell General / Sergi Pérez
El Periòdic d'Andorra
Control parlamentari sobre patrimoni

El PS pregunta al Govern quines mesures aplica per garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra

La iniciativa, impulsada per Susanna Vela, es debatrà en el ple del Consell General arran de la polèmica per una marca registrada

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha registrat una pregunta oral adreçada al Govern per conèixer quines accions està desenvolupant per preservar el patrimoni immaterial del país. La qüestió serà abordada en una propera sessió del ple del Consell General.

La iniciativa ha estat presentada per la presidenta del grup, Susanna Vela, després de les informacions aparegudes sobre el registre de la marca “cap de l’ossa d’Ordino”, un cas que ha generat inquietud social i ha reobert el debat sobre la protecció dels elements identitaris del país.

Els socialdemòcrates alerten del risc de desprotecció del llegat cultural immaterial davant interessos privats i manca de regulació

Mitjançant aquesta pregunta, el PS demana a l’Executiu quines mesures concretes té en marxa per garantir la salvaguarda del patrimoni immaterial, entès com el conjunt de tradicions, símbols, expressions culturals i elements que formen part del llegat col·lectiu d’Andorra.

Des del grup parlamentari es considera que l’absència d’una regulació específica i d’una estratègia definida pot facilitar situacions que posin en risc béns culturals compartits. En aquest context, els socialdemòcrates defensen que el patrimoni immaterial no hauria de quedar exposat a interessos privats ni mancat de protecció institucional.

Comparteix
Notícies relacionades
González defensa l’ampliació de les obres de la plaça del Poble per garantir la seva funcionalitat i l’ús ciutadà
El ‘no sap’ guanya pes en la valoració de l’Acord d’associació amb la UE i ja arriba a un de cada cinc ciutadans
Baró defensa una “revalorització progressiva” de les pensions perquè no quedin per darrere del cost de la vida

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Política
González defensa l’ampliació de les obres de la plaça del Poble per garantir la seva funcionalitat i l’ús ciutadà
  • Política, Societat
El ‘no sap’ guanya pes en la valoració de l’Acord d’associació amb la UE i ja arriba a un de cada cinc ciutadans
  • Política
Baró defensa una “revalorització progressiva” de les pensions perquè no quedin per darrere del cost de la vida
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu