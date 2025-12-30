El PS pregunta al Govern quines mesures aplica per garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha registrat una pregunta oral adreçada al Govern per conèixer quines accions està desenvolupant per preservar el patrimoni immaterial del país. La qüestió serà abordada en una propera sessió del ple del Consell General.
La iniciativa ha estat presentada per la presidenta del grup, Susanna Vela, després de les informacions aparegudes sobre el registre de la marca “cap de l’ossa d’Ordino”, un cas que ha generat inquietud social i ha reobert el debat sobre la protecció dels elements identitaris del país.
Els socialdemòcrates alerten del risc de desprotecció del llegat cultural immaterial davant interessos privats i manca de regulació
Mitjançant aquesta pregunta, el PS demana a l’Executiu quines mesures concretes té en marxa per garantir la salvaguarda del patrimoni immaterial, entès com el conjunt de tradicions, símbols, expressions culturals i elements que formen part del llegat col·lectiu d’Andorra.
Des del grup parlamentari es considera que l’absència d’una regulació específica i d’una estratègia definida pot facilitar situacions que posin en risc béns culturals compartits. En aquest context, els socialdemòcrates defensen que el patrimoni immaterial no hauria de quedar exposat a interessos privats ni mancat de protecció institucional.